Por qué la Cremonese ha elegido a Giampaolo: el nuevo sistema de juego y la clasificación en la zona de permanencia

La derrota ante la Fiorentina fue decisiva para el destitución de Davide Nicola en el Cremonese: la decisión del club se produjo al término de una racha complicada para el equipo, durante la cual los grigiorossi acumularon 15 partidos sin ganar; su última victoria se remonta al pasado 7 de diciembre contra el Lecce. Por ello, el club ha valorado la necesidad de un cambio de rumbo para evitar el descenso a la Serie B, y para dar un giro se ha elegido a Marco Giampaolo, sin trabajo desde su última experiencia en la Serie A precisamente en el banquillo del Lecce la temporada pasada.



