La derrota ante la Fiorentina fue decisiva para el destitución de Davide Nicola en el Cremonese: la decisión del club se produjo al término de una racha complicada para el equipo, durante la cual los grigiorossi acumularon 15 partidos sin ganar; su última victoria se remonta al pasado 7 de diciembre contra el Lecce. Por ello, el club ha valorado la necesidad de un cambio de rumbo para evitar el descenso a la Serie B, y para dar un giro se ha elegido a Marco Giampaolo, sin trabajo desde su última experiencia en la Serie A precisamente en el banquillo del Lecce la temporada pasada.
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Por qué la Cremonese ha elegido a Giampaolo: el nuevo sistema de juego y la clasificación en la zona de permanencia
GIAMPAOLO ALLA CREMONESE, LOS MOTIVOS
Giampaolo ha firmado con la Cremonese un contrato hasta el 30 de junio de 2026, con renovación automática por una temporada más en caso de mantener la categoría. Tras horas de evaluación y haber estudiado en detalle varios perfiles, el club ha decidido apostar por Giampaolo por la experiencia del técnico en la categoría —ha entrenado durante unos veinte años en la Serie A— con la idea de que todo el equipo cambie mentalmente para intentar recuperar el entusiasmo de cara a la recta final. Además, Giampaolo ha sido elegido también porque conoce bien el entorno, ya que trabajó en el Cremonese de la Serie C entre noviembre de 2014 y mayo de 2015.
LA CLASIFICACIÓN DE LA CREMONESE
El regreso de Giampaolo a la Serie A está previsto para el sábado 21 de marzo, cuando la Cremonese se enfrente al Parma a las 15:00 horas para intentar evitar su quinta derrota consecutiva. A nueve jornadas del final del campeonato, el equipo gris y rojo ocupa el penúltimo puesto de la clasificación, a tres puntos de la zona de salvación, y cuenta con la cuarta peor defensa de la liga, con 44 goles encajados (solo Verona, Pisa y Turín han recibido más goles). Atención al sistema de juego: el año pasado, Giampaolo salvó al Lecce alternando el 4-3-3 con el 4-2-3-1; en el pasado, el sistema más utilizado por el entrenador en sus principales etapas ha sido el 4-3-1-2.