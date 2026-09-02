«¿Por qué iba a ir al Manchester United?» - Cole Palmer recupera la sonrisa en el Chelsea en una amistosa batalla de goles y asistencias con su íntimo amigo Morgan Rogers, de 117 millones de libras

Preguntado por si Palmer podría pasar ahora varios años en Stamford Bridge después de recuperar su chispa apagada, el exdefensa del Chelsea Huth, que hablaba en asociación con un casino online que cuenta con juegos relacionados con el deporte, dijo a GOAL: «¿Por qué iba a irse al Man U? De todos modos, no habría pensado que fuera a irse al Man U.

»Los tres mejores jugadores de ataque del Chelsea tienen muy buena pinta, de verdad que sí. Sean amigos o no, obviamente ayuda en el caso de esos dos, seguro. Pero es bueno ver a Palmer rindiendo porque hacia el final de la temporada pasada estaba lidiando con lesiones.

»Sé que le habría encantado ir al Mundial y mostrar lo que puede hacer. Pero creo que estaba lidiando con las lesiones. Desde el punto de vista del Chelsea, en realidad espero que salga bien porque habría tenido seis o siete semanas de recuperación, asegurándose de hacer ese trabajo extra.

»Y por ahora solo llevamos dos partidos, pero tiene un aspecto brillante. Se le ve fino, se le ve enérgico, se le ve rápido otra vez, como si realmente se estuviera yendo de los jugadores cuando empieza a regatear, algo que la temporada pasada, hacia el final, como se podía ver, le frenaba un poco por las lesiones.

»Así que eso ha sido sin duda algo positivo, que Palmer haya tenido seis o siete semanas de descanso y haya podido centrarse bien en su lesión, porque si hubiera ido al Mundial, simplemente se habría alargado y entonces tienes a este jugador increíble y talentoso al que más o menos tienes que dosificar durante la temporada. De momento, todo va bien. Solo necesita mantenerse libre de lesiones, que es más fácil decirlo que hacerlo.

»Pero los tres jugadores de arriba de verdad me ilusionan muchísimo. Me encanta mucho Joao Pedro porque tiene un poco de todo. Tiene velocidad, puede regatear, puede chutar, se deja todo, gana más balones aéreos de los que le corresponderían. Es una pesadilla para los defensas. Cuando le pegan, se levanta y les devuelve el golpe, por decirlo de alguna manera. Realmente es casi como un delantero centro de los de antes, con auténtica calidad y también un poco de maverick.

»Así que es brillante la forma en que han empezado esos tres. Rogers, obviamente, llegando también. También soy muy fan suyo. No me gustaría ser un defensa y jugar contra esos tres».