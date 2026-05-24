¿Por qué Harry Kane retrasa la renovación de su contrato con el Bayern de Múnich tras marcar 61 goles?

Kane aún no negociará su renovación con el Bayern. El exjugador del Tottenham cerró la temporada con la DFB-Pokal, pero aplazó las conversaciones hasta después del Mundial.

Aunque los aficionados del Bayern desean que el jugador de 32 años se comprometa a largo plazo, Kane mantiene la calma. Con la temporada doméstica finalizada, el delantero se centra en sus compromisos internacionales y en buscar un título con Inglaterra antes de retomar las conversaciones en Baviera.