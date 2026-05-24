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¿Por qué Harry Kane retrasa la renovación de su contrato con el Bayern de Múnich tras marcar 61 goles?
El delantero deja en suspenso las negociaciones sobre su contrato
Kane aún no negociará su renovación con el Bayern. El exjugador del Tottenham cerró la temporada con la DFB-Pokal, pero aplazó las conversaciones hasta después del Mundial.
Aunque los aficionados del Bayern desean que el jugador de 32 años se comprometa a largo plazo, Kane mantiene la calma. Con la temporada doméstica finalizada, el delantero se centra en sus compromisos internacionales y en buscar un título con Inglaterra antes de retomar las conversaciones en Baviera.
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Lo que dijo Harry Kane sobre su futuro
Tras ganar la final de la Copa al Stuttgart, Kane atendió a Sky Sport DE y habló de su renovación. El delantero aclaró que, aunque hay conversaciones previstas, estas no serán inmediatas.
El capitán inglés afirmó: «No es el momento de hablar de eso, pero no hay motivo para alarmarse. Queríamos mantener las conversaciones hasta el final de la temporada y aún nos queda por disputar el Mundial. Pero todos saben lo mucho que disfruto aquí. La situación es tranquila». Así, confirmó que, aunque hay intención de negociar, el Mundial es la prioridad.
Hoeness desmiente los rumores sobre un traspaso al Barcelona
El gran momento de forma de Kane lo ha relacionado con la élite europea; se rumorea que el Barcelona lo quiere para sustituir a Robert Lewandowski. Sin embargo, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, ha descartado venderlo este verano.
Hoeness, con su habitual contundencia, ha respondido que el Barcelona no tiene dinero para semejante operación. El dirigente del Bayern insiste en que el club no quiere sacar provecho económico de un jugador que considera el mejor fichaje de su historia, sobre todo tras una temporada en la que Kane marcó 61 goles en 51 partidos.
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La incertidumbre sobre un posible regreso a la Premier League
Aunque Kane se ha adaptado bien a Alemania, el récord de goles de la Premier League sigue persiguiéndolo. Dejó el Tottenham con 213 tantos y está a solo 47 del récord de Alan Shearer, lo que hace pensar que podría volver a Inglaterra antes de retirarse.
El delantero ha reconocido que su postura sobre volver se ha suavizado cuanto más tiempo pasa en la Bundesliga. Aunque no descarta regresar, insiste en su compromiso con el gigante alemán: «Estoy totalmente centrado en el Bayern. Si surge la renovación, ya veremos; tengo dos años más de contrato y no hay pánico».