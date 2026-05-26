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Por qué Guardiola mostró un vídeo de Bruno Fernandes a su plantilla del City para ejemplificar un comportamiento «inaceptable»
Marcando la pauta en el Etihad
Según The Athletic, tras ganar 3-0 el derbi de Mánchester, Guardiola mostró a la plantilla un vídeo en el que Bruno protestaba airadamente a un compañero tras un gol de Foden. El técnico dejó claro que no toleraría ese tipo de comportamientos. Fue un recordatorio de la armonía que exige, muy distinta a la fricción que a menudo vive el Manchester United.
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Una década brillante llega a su fin
Los estrictos criterios que impuso en la sesión de análisis del derbi reflejan la cultura que Guardiola inculcó durante su etapa. El técnico cerrará una trayectoria de diez años, de 2016 a 2026, al terminar esta temporada. En total sumó 20 títulos: seis Premier League —cuatro de ellas seguidas—, una Liga de Campeones, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas Carabao, tres Community Shields, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.
Comentaristas y jugadores discrepan sobre la actitud.
Mientras el Manchester City destaca por su juego colectivo, la frustración de Fernandes suele recibir duras críticas. Tras una derrota hace años, la leyenda del club Gary Neville explotó: «Estoy harto de que Bruno Fernandes gesticule a sus compañeros y no ayude en defensa. Se queja de todo el mundo». Pese a las críticas, el mediocampista admitió en Sky Sports: «A veces me paso de la raya. Lo sé. En el partido puede pasar y es difícil controlar las emociones, pero nunca intento faltarle el respeto a nadie».
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¿Qué les depara el futuro a los dos clubes de Mánchester?
De cara al futuro, el Manchester City debe sustituir a su entrenador más laureado la próxima temporada. Mientras, el Manchester United, con su nuevo técnico Michael Carrick, debe canalizar el espíritu competitivo de su estrella y aprovechar sus 21 asistencias récord en la Premier League para retar de nuevo a su rival local.