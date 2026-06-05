Por qué es «refrescante» ver a Jack Grealish «tomarse una pinta», y una leyenda del Everton espera su fichaje y sugiere cambiarlo de posición en el Manchester City

Tras perder protagonismo en el ataque de su club bajo Pep Guardiola, la exestrella del Aston Villa, Grealish, buscó un nuevo reto en el noroeste de Inglaterra. David Moyes le recibió en el Everton con los brazos abiertos.

En agosto obtuvo el premio al Jugador del Mes de la Premier League gracias a varias asistencias que reavivaron su chispa, ahora con más libertad en el campo.

Sus actuaciones con los Toffees convencieron, pero una fractura por estrés en el pie le marginó desde mediados de enero. Al terminar la temporada, también se esfumó su sueño de jugar el Mundial, pese a sus 39 partidos internacionales.

Aunque no viajará a Norteamérica con los Tres Leones, aún se desconoce qué le deparará el resto del verano. Es comprensible que el Everton quiera cerrar un contrato permanente para su excedido.