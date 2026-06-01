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¿Por qué entrena Marcus Rashford con el Inter de Miami? El delantero inglés usa las mismas instalaciones que Lionel Messi y los campeones de la MLS Cup, mientras crecen los rumores sobre su traspaso
El plan de adaptación de Tuchel a Estados Unidos
El delantero inglés llegó a Estados Unidos antes de lo previsto, tras la petición de Tuchel a su plantilla de 26 jugadores de pasar las vacaciones en zonas horarias estadounidenses.
Se cree que muchos jugadores han pasado la pretemporada en Estados Unidos o el Caribe, tras la insistencia de Tuchel en adaptarse a las condiciones del próximo Mundial.
Se prevé que el clima sea clave: estudios indican que cerca de una cuarta parte de los partidos se jugarán a más de 26 °C. Al entrenar en Florida, Rashford se prepara para la humedad, con Miami como telón de fondo de sus sesiones individuales.
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Entrenamientos privados y vínculos con el United
Rashford viajó a Florida y entrenó en las instalaciones del Inter Miami de David Beckham con un preparador personal. El extremo del Barcelona publicó una foto de la sesión en la que se veía a un entrenador del Manchester United observándolo, lo que indica que mantiene contacto con su club pese a estar en España.
Desde 2016 trabaja con el entrenador del United Colin Little, quien ahora auxilia a Darren Fletcher con el sub-18 pero sigue puliendo la definición del delantero.
Una saga de fichajes que pende de un hilo
Mientras Rashford se centra en recuperarse físicamente, su futuro en el club sigue en el aire. Pasó la última temporada cedido en el Barcelona, donde el director deportivo Deco elogió su profesionalidad y adaptación a las exigencias de Hansi Flick. Sin embargo, el club catalán tendría dificultades para reunir los fondos necesarios para hacer permanente su fichaje.
El club sigue negociando la cláusula de compra, fijada en 26 millones de libras, tras pagar 70 millones por Anthony Gordon. Esta demora ha puesto al Arsenal en alerta, pues Mikel Arteta busca reforzar su ataque.
El plan de preparación de Inglaterra
La mayoría de la selección inglesa viajó el lunes a Miami para concentrarse y jugar dos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. Durante el torneo, Inglaterra entrenará en Kansas City, Misuri, seis horas menos que el Reino Unido. Dallas, donde el equipo de Tuchel debutará ante Croacia el 17 de junio, tiene la misma diferencia horaria.
Los otros encuentros del Grupo L, ante Ghana en Boston y Panamá en Nueva Jersey, se jugarán cinco horas por detrás del Reino Unido. Los finalistas europeos Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, Bukayo Saka y el portero Dean Henderson se incorporarán más adelante, cuando los Tres Leones ultimen su preparación.