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¿Por qué el Tottenham no ha despedido a Igor Tudor? Los Spurs están fallando en las decisiones importantes, y eso va a acabar en el descenso

Se suponía que ese nombramiento iba a salvar la temporada del Tottenham Hotspur. Cuando Igor Tudor tomó el relevo de Thomas Frank hasta el final de la temporada 2025-26, el mundo exterior se tomó con escepticismo los temores de los aficionados ante un posible descenso. Un mes y cuatro partidos después, parece casi inevitable que los Spurs pierdan su plaza en la Premier League a menos que vuelvan a tomar medidas drásticas.

En un comunicado en el que se presentaba a Tudor —y que, sospechosamente, tenía todas las características de un texto generado por IA—, el Tottenham declaró: «Igor se une a nosotros con un objetivo claro: mejorar el rendimiento, conseguir resultados y hacernos subir en la clasificación de la Premier League. Su cometido es sencillo: aportar organización, intensidad y espíritu competitivo a la plantilla en una fase decisiva de la temporada». No ha sido capaz de lograr ni el más mínimo avance en ninguno de estos aspectos y, en todo caso, el croata solo ha empeorado a los Spurs en todos los sentidos.

Ningún entrenador en la historia del Tottenham había perdido sus cuatro primeros partidos antes de la llegada de Tudor. La situación que heredó era un desastre, pero su trabajo consistía en mejorar al equipo independientemente de las circunstancias. Su nombramiento ha sido un auténtico desastre, pero hasta hace poco parecía que el club estaba empeñado en seguir apoyando al exentrenador de la Juventus y el Marsella, a pesar de que todo indicaba que nunca iba a dar un giro a la situación.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Esperé demasiado a Frank

    Los aficionados del Tottenham han sido menospreciados esta temporada. Sus temores sobre la idoneidad de Frank fueron descartados como simples delirios. El danés se había ganado el aprecio de los aficionados neutrales durante sus siete años en el Brentford, mientras que sus buenas actuaciones en su primer mes en el Tottenham, frente al París Saint-Germain y al Manchester City en partidos de gran repercusión, no hicieron más que reafirmar la idea de que sería un portero fiable.

    Pero durante el resto de agosto, septiembre y octubre, el Tottenham de Frank apenas fue capaz de ofrecer 45 minutos de fútbol coherente, y mucho menos los 90 completos. Las dudas de los aficionados se convirtieron en ira cuando el equipo se rindió ante sus rivales, el Chelsea y el Arsenal, en noviembre.

    No había una solución de la noche a la mañana para los problemas de los Spurs tras terminar en 17.ª posición en la temporada 2024-25, y los aficionados lo sabían, pero no se les puede engañar; saben cómo es un fútbol malo sin futuro. Se podría argumentar que Frank habría sido despedido por el expresidente Daniel Levy a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando el Tottenham cayó derrotado ante el Fulham y el Nottingham Forest, respectivamente.

    La señal reveladora de si alguien había visto al Tottenham durante la primera mitad de la temporada era su opinión sobre Frank. Aquellos que defendían a capa y espada que necesitaba tiempo claramente no habían estado viendo al Tottenham, porque si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta rápidamente de que eso nunca iba a funcionar. Hay que dar a la gente algo en lo que creer, y Frank simplemente se negó a jugar a ese juego.

    Fabio Paratici, que regresó a los Spurs como codirector deportivo en octubre hasta el final del mercado de fichajes de enero, planteó por primera vez la idea de Tudor como sustituto provisional de Frank antes de Navidad, pero sus súplicas y preocupaciones cayeron en saco roto. El hecho de que el club solo despidiera a Frank y fichara a Tudor quince días después de la salida de Paratici lo dice todo sobre la solidez del liderazgo a nivel directivo.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Enfoque erróneo

    Paratici nunca tuvo miedo de sacar adelante sus descabelladas ideas. Por ejemplo, cuando se incorporó inicialmente al Tottenham en 2021, su lista de candidatos para el puesto de entrenador incluía a Gennaro Gattuso, cuyos comentarios discriminatorios anteriores provocaron que los aficionados se manifestaran en contra de su nombramiento y obligaran al club a replantearse la decisión. Su inhabilitación de 30 meses para ocupar un puesto de trabajo a tiempo completo en el fútbol, en marzo de 2023, por infracciones cometidas en la Juventus, no fue precisamente una sorpresa en Italia.

    La fascinación que Paratici sentía por Tudor sigue siendo un misterio. El croata guarda muchas similitudes con el antiguo colega común de ambos, Antonio Conte: utiliza una formación con tres defensas independientemente de la plantilla y adopta un enfoque duro y militante en la gestión del personal. La principal diferencia que los Spurs están descubriendo, al igual que hizo la Juve, es que Conte tuvo mucho más éxito y fue mucho más respetado de lo que Tudor jamás ha sido.

    Tudor lleva ya 12 partidos sin ganar, una racha que se remonta a sus últimos ocho encuentros en la Juventus a principios de esta temporada. No ha habido un efecto «nuevo entrenador» que le permitiera levantar la moral de los Spurs, ni ha aportado ni una pizca de calidad en el último tercio del campo a un equipo que no hizo más que atacar durante las dos temporadas anteriores a esta. El Tottenham se equivocó y debería haber apostado por un entrenador interino más progresista, no por uno que mantuviera los ideales conservadores de Frank pero con una formación diferente.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    No hay tiempo para la paciencia

    Antes de la derrota por 5-2 del martes ante el Atlético de Madrid —no te preocupes, ya hablaremos de eso en un momento—, le preguntaron a Tudor si, tras tres derrotas consecutivas, al menos estaba «sacando más» de sus jugadores, sobre todo en los entrenamientos.

    «He visto que, a medida que pasa el tiempo, las sesiones son cada vez mejores, hay más calidad en todo. Sobre todo porque están volviendo al equipo jugadores importantes. Esa es la clave, por supuesto. Como dije antes, muchos viejos hábitos a veces tardan más de lo esperado en cambiar», respondió.

    Eso, sin embargo, es preocupante para el Tottenham. Tudor fue contratado para tener un impacto inmediato, y él mismo reconoció en su primera rueda de prensa en el cargo que había sido llamado para una «situación de emergencia». Si habla de necesitar «más tiempo» para sacar el máximo rendimiento a estos jugadores, entonces está admitiendo abiertamente que está fracasando. Recuerden que esto fue 24 horas antes de que los Spurs fueran goleados por el Atlético.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Se ha perdido el vestuario

    Uno cree que el Tottenham ya ha tocado fondo y, de alguna manera, el equipo encuentra la forma de cavar un abismo aún más profundo que aquel en el que ya se encuentra atrapado. La goleada sufrida ante el Atlético, en la que se encontraron con cuatro goles en contra a los 22 minutos, fue inexplicable por todo tipo de razones nuevas. El dudoso estado del campo del Estadio Metropolitano no ayudó, pero tampoco lo hizo la situación de la portería de los Spurs.

    El rendimiento de Guglielmo Vicario empezó a decaer tras su regreso de una fractura de tobillo la temporada pasada, y este año sus actuaciones han tocado fondo. No fue una gran sorpresa que su nombre no figurara entre los titulares para enfrentarse al Atlético, ya que se le dio la oportunidad al suplente Antonin Kinsky. Pero el checo desperdició su oportunidad de impresionar, y de qué manera.

    Kinsky fue sustituido a los 17 minutos tras pasar el balón directamente a los jugadores del Atlético, lo que propició dos de sus tres primeros goles. Oye, no estamos aquí para debatir si debería haber sido titular o no, ni si ese era el momento adecuado para sacarlo de la línea de fuego, pero esta es una decisión que claramente no sentó bien entre los compañeros de Kinsky.

    El Daily Telegraph informó el miércoles de que el vestuario «no tenía fe» en Tudor, quien se negó incluso a saludar al portero cuando este abandonó el campo y se dirigió directamente al túnel la noche anterior. «Apenas hay nadie, si es que hay alguien, en ese vestuario que tenga fe en él», afirmó una fuente.

    Eso, en realidad, debería haber sido el final de Tudor en ese mismo momento. A menos que se produzca un milagro en los dos próximos partidos del Tottenham —a domicilio ante el Liverpool antes del partido de vuelta contra el Atlético—, no va a conseguir que nadie vuelva a estar de su lado. El club ya no tiene tiempo para titubear.

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Hay planes en marcha?

    El diario «The Athletic» informó el viernes por la tarde de que los Spurs estaban buscando «activamente» a un sustituto de Tudor en caso de que decidieran llevar a cabo nuevos cambios. Sin embargo, por el momento se desconoce si el club optará por otra solución temporal o si adelantará los planes previstos para el verano de nombrar a un entrenador con un contrato más largo.

    Esta era la noticia que la mayoría de los aficionados del Tottenham esperaban oír esta semana, pero el hecho de que se produjera varias horas después de la que podría ser la última rueda de prensa previa al partido de Tudor significa que este no tendrá derecho a réplica hasta después del partido de este fin de semana en Liverpool. Al igual que el club dejó a Frank en la estacada ante los medios varias semanas después de que su destino ya estuviera sellado, Tudor y sus jugadores solo han sufrido más penurias y el partido de este domingo podría ser ya un mero trámite para el croata.

    Para los Spurs, debería ser un caso de «más vale tarde que nunca» si realmente destituyen a Tudor de su cargo en los próximos días, pero solo sabremos el verdadero daño que ha supuesto esperar tanto tiempo cuando llegue el final de la temporada.

  • Johan LangeGetty Images

    Una junta directiva desconectada de la realidad

    La crisis del Tottenham es anterior a la llegada de Tudor y, si lo despiden pronto, apenas se le recordará como el hombre que llevó al Spurs al descenso, en caso de que ese sea su destino.

    La culpa, en cambio, debe recaer en los de arriba, que han arrastrado al club a este lío. Esperaron demasiado para destituir a Frank, y están haciendo lo mismo con Tudor. A pesar de todos los defectos de Levy, normalmente sabía cuándo dar el paso (salvo con José Mourinho, como él no deja de repetir).

    Quienes heredaron las responsabilidades de Levy, el director ejecutivo Vinai Venkatesham y el director deportivo Johan Lange, parecen pensar que mantenerse firmes es un enfoque más inteligente que entrar en pánico. Bueno, chicos, estáis en una lucha encarnizada por el descenso, no pasa nada si queréis entrar en pánico. Vuestra reputación importa poco en comparación con la posición del club como equipo de la Premier League.

    Lange, ahora famoso en los círculos de los Spurs, dijo sobre el mercado de fichajes de enero, en el que solo ficharon a Conor Gallagher y Souza: «Durante el transcurso del mercado es muy importante, aunque resulte muy frustrante con todas las lesiones, mantener la disciplina porque, a) los jugadores están volviendo y, b) si entonces, digamos, entras y haces una “compra impulsiva” de cualquier futbolista, sí, la sensación inmediata que te da es agradable. Pero, por supuesto, no tiene sentido fichar a jugadores que no nos vayan a ayudar a corto, medio o incluso largo plazo».

    Venkatesham, por su parte, arremetió de hecho contra su predecesor, Levy, en una reunión con el Consejo Asesor de Aficionados del Tottenham a principios de este mes, según el Daily Telegraph. Los críticos de Venkatesham dirían que se trató de un intento de desviar la atención de su propia gestión del club.

  • Harry Redknapp Mauricio PochettinoGetty Images

    ¿Falta de alternativas?

    La única razón plausible que podría tener la directiva de los Spurs para no haber fichado a Tudor hasta ahora es que el mercado de posibles sustitutos se está reduciendo, tanto a corto como a largo plazo. Había muy pocas opciones disponibles y dispuestas a aceptar el puesto cuando Frank fue despedido hace un mes.

    El antiguo favorito, Harry Redknapp, reveló esta semana que Levy se puso en contacto con él, afirmando que el expresidente le dijo que lo habría vuelto a contratar si todavía estuviera en el club en este momento.

    «Curiosamente, recibí una llamada de Daniel la semana pasada», dijo Redknapp a talkSPORT. «Creo que solo había hablado con él una vez desde que me fui hace tanto tiempo, y la semana pasada estaba en el coche y de repente sonó el teléfono: era Daniel Levy.

    «Pensé: “Qué raro”, y estuve hablando por teléfono con él durante media hora más o menos, charlando, y él me explicaba lo que le había pasado y cómo le habían echado de allí, lo cual fue realmente extraño. Y me dijo: “Si estuviera allí ahora, y no lo digo por decir, te volvería a traer hasta el final de la temporada, Harry”, así que habría sido interesante».

    Pero el mero hecho de que estemos hablando de Redknapp, que tiene 79 años y no ha entrenado a nivel profesional desde 2017, en estos términos, da cuenta de lo desesperada que es la situación. Si el Tottenham logra evitar el descenso, Mauricio Pochettino es la opción preferida de muchos aficionados para tomar el relevo, pero no puede llevar a cabo una operación de rescate en este momento, dado que está centrado en preparar a la selección estadounidense para el Mundial que se celebrará en su país este verano. Sin embargo, no es tarea de nadie más, ya seamos nosotros en los medios de comunicación o los aficionados en las gradas, proponer opciones para el Tottenham.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Se avecina un enfrentamiento en el bosque

    Es casi seguro que el Tottenham perderá este domingo en Liverpool. No ha ganado en Anfield desde 2011, cuando se impuso por 2-0 bajo la dirección de Redknapp, y solo ha logrado un empate allí en la era posterior a Pochettino. Las posibilidades de que remonte ante el Atlético este miércoles son escasas, a pesar de contar con una racha de 24 partidos sin conocer la derrota en casa en competiciones europeas.

    Por ello, la mayoría de los seguidores de los Spurs tienen la mirada puesta en el enfrentamiento del próximo domingo contra el Nottingham Forest, otro equipo que lucha por evitar el descenso. Es probable que los londinenses del norte lleguen a ese encuentro aún en busca de su primera victoria en la Premier League de 2026, y dado que este será su último partido antes del parón internacional, sería su última oportunidad de registrar un tercer mes consecutivo sin conocer la victoria.

    La amenaza del descenso es muy, muy real. La muerte llama a la puerta del Tottenham, y ellos se limitan a esperar a que se vaya por sí sola, en lugar de hacer algo por su cuenta para mejorar la situación.

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