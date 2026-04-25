Por qué el Southampton usa la equipación amarilla ante el Manchester City en la semifinal de la FA Cup

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, admite que su equipo sufrirá ante la calidad del Manchester City, pero insiste en que debe dar un paso más con la posesión. El técnico alemán ha llevado a los Saints a 20 partidos sin perder y considera clave el impulso copero.

«Creo que hemos reescrito esa historia en las últimas semanas», declaró Eckert en la web del club. «Está claro que la copa también nos ha ayudado en la liga; es al revés».

«Ganar en la Championship da confianza, pero aún más ver que puedes competir con equipos de la Premier. Es normal: lo sienten los jugadores, el cuerpo técnico y todo el club».

«No creo que una cosa obstaculice a la otra. Si ves lo que significa para el club y cuántos aficionados viajarán con nosotros a Wembley, no veo cómo pueda ser un obstáculo».