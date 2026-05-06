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Por qué el PSG evitó un penalti por mano en la semifinal contra el Bayern, gracias a una norma poco conocida
Caos en el Allianz Arena
En semifinales de la Liga de Campeones, en Múnich, el equipo de Vincent Kompany sufrió dos decisiones arbitrales muy controvertidas en minutos. El Bayern, que ya perdía 5-4 tras la ida en París, vio cómo Ousmane Dembélé marcaba a los 141 segundos y ampliaba la ventaja global del PSG.
Alrededor del minuto 30, Nuno Mendes detuvo un avance bávaro con la mano, pero, pese a llevar ya una amarilla, el árbitro solo pitó falta y no mostró la segunda cartulina. Antes, el asistente había señalado un posible mano de Konrad Laimer, decisión que las repeticiones mostraron como muy discutible.
La polémica por la mano de João Neves
La frustración en el estadio creció tras una jugada caótica en el área del PSG. Vitinha, al despejar, lanzó el balón contra su compañero João Neves y este golpeó claramente el brazo extendido del centrocampista. Aunque el contacto pareció involuntario, el brazo estaba elevado, lo que desencadenó las protestas airadas del Bayern.
Tras revisar la jugada, el VAR no intervino, lo que enfureció a Kane y a sus compañeros, sobre todo tras la reciente racha de polémicos penaltis por mano pitados en las competiciones de la UEFA. Irónicamente, el PSG se había beneficiado de una decisión similar en la ida, cuando un balón rebotó en la ingle de Alphonso Davies y le dio en la mano, lo que provocó un penalti.
Las normas que sustentan la decisión de «no sancionar»
No se pitó falta porque la jugada empezó con un despeje controlado de Vitinha que luego golpeó el brazo de Neves, quien se protegía instintivamente. Aunque el brazo estaba abierto, este tipo de contacto no se considera punible, según las Reglas de Juego: «no hay mano si el balón golpea la mano de un jugador tras ser jugado por un compañero, siempre que no entre directamente en la portería ni cree una ocasión clara de gol».
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Shearer critica duramente una actuación arbitral «desorientada»
La falta de coherencia en la aplicación de la regla del mano ha suscitado críticas generalizadas entre comentaristas y exjugadores. El legendario delantero inglés Alan Shearer, frustrado, recurrió a las redes sociales para valorar la situación.
Shearer publicó en X: «La regla del mano a mano está tan jodida que es una locura. Lo han estropeado todo. Se han liado ellos mismos. #despistados». Sus palabras reflejaban el enfado en el campo, donde se vio a Kane protestando al árbitro al descanso, e incluso le mostró el movimiento del brazo de Neves mientras se iban al túnel.