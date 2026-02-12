Por qué el próximo destino de Cristiano Ronaldo «no será el Manchester United» en medio de la tensión de la Liga Profesional Saudí en Al-Nassr

La cláusula de rescisión de su lucrativo contrato en Riad puede activarse por 50 millones de euros (43 millones de libras esterlinas/59 millones de dólares), aunque algunos han sugerido que podría ser liberado de forma gratuita si se produjera una presión para que abandonara el club.

Muchos clubes de todo el mundo seguirían queriendo contar con Ronaldo en sus filas. Esa lista no incluye al gigante de la Premier League, el United, según el exjefe de ojeadores de los Red Devils, Mick Brown.

Tras la marcha de CR7 en 2022, Brown ha declarado a Football Insider, al hablar de las posibilidades de un sorprendente regreso al «Teatro de los Sueños»: «De ninguna manera. No va a suceder, hay varias razones por las que no va a suceder, ni siquiera lo van a considerar y, sinceramente, no creo que Ronaldo lo haga tampoco.

«Cuando se marchó antes, creo que eso dañó un poco la relación, por todo lo que pasó con el entrenador y lo crítico que fue con el club, con razón o sin ella.

No veo posible que Ronaldo vuelva al Manchester United, incluso si se marcha de Arabia Saudí. Habrá otros clubes interesados en él por ser quien es y todo eso, así que estoy seguro de que conseguirá fichar por otro equipo si eso es lo que quiere, pero no será el Manchester United».