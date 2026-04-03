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Por qué el Manchester United y el Manchester City intentarán fichar a Elliot Anderson nada más terminar la temporada de la Premier League
La carrera por Anderson
Según The Sun, se espera que tanto el Manchester United como el Manchester City se den prisa en fichar a Anderson una vez que termine la temporada, por temor a que su precio, fijado en 100 millones de libras, se dispare aún más tras el Mundial. Su contrato en el City Ground se extiende hasta 2029, lo que lo convierte en un fichaje costoso, y la directiva del Old Trafford considera que su experiencia en la Premier League es esencial para su campaña de la Liga de Campeones de la próxima temporada. En consecuencia, ambos rivales están ansiosos por hacerse con los servicios del internacional inglés antes de que salte al escenario mundial en Norteamérica.
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Nuevas estrategias de fichajes para el United y el City
El United está decidido a evitar las interminables sagas de fichajes de años anteriores, que a menudo acababan en contrataciones caras y fallidas en el último momento. Bajo la nueva estrategia de fichajes, los Red Devils ya han mostrado su preferencia por actuar con antelación, tras haber fichado a jugadores como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha nada más abrirse el mercado del verano pasado. El City, por su parte, sigue en una posición sólida, pero es posible que solo formalice su interés si el pilar del centro del campo, Rodri, no logra recuperar su mejor nivel tras sus bajas por lesión.
Un fichaje estrella para los Red Devils
Según se informa, los responsables del Old Trafford han identificado al jugador de 23 años como su objetivo ideal para el centro del campo y están planificando sus fichajes de verano en torno a él. Anderson encaja a la perfección en el perfil, tras haber destacado contra el United en el empate 2-2 de principios de esta temporada. Esta temporada ha sido una pieza clave para el Nottingham Forest, con 41 partidos disputados en todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias.
Sus aportaciones han sido vitales para llevar al Forest a los cuartos de final de la Europa League, donde se enfrentarán al Oporto. Sin embargo, su brillantez individual contrasta con las dificultades del club en la liga nacional, ya que actualmente ocupa el puesto 16 de la Premier League, a solo tres puntos de la zona de descenso. Con la salida de Casemiro ya decidida, el equipo de Michael Carrick ve en Anderson el refuerzo y la calidad contrastada que necesita para su motor en el centro del campo.
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Persecución urgente de una estrella en ascenso
El momento en que se cierre el acuerdo es fundamental tanto para los Red Devils como para los Citizens. Los interesados intentarán avanzar en las negociaciones antes de que se abra oficialmente el mercado de fichajes el 15 de junio. Se espera que Anderson se incorpore a la concentración de Thomas Tuchel en Dallas con la selección inglesa poco después de que termine la temporada, mientras los Tres Leones se preparan para su primer partido del Mundial contra Croacia el 17 de junio. Cerrar el acuerdo antes de que dé comienzo el torneo se considera una prioridad para hacerse con una de las estrellas más prometedoras de la liga.