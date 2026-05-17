Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-MARSEILLEAFP
Moataz Elgammal

Traducido por

Por qué el Manchester United complica el futuro de Mason Greenwood: se habla de un traspaso de 50 millones de euros al Marsella

M. Greenwood
Manchester United
Marsella
Fichajes
Roma
Premier League
Ligue 1
Serie A

La Roma planea fichar al delantero del Marsella Mason Greenwood, pero primero debe superar tres escollos: un precio elevado, una importante cláusula de reventa a favor del Manchester United y lograr el pase a la Liga de Campeones en la última jornada de la Serie A.

  • El Roma se fija en el delantero del Marsella

    Según TuttoMercatoWeb, la Roma quiere fichar a Greenwood este verano. Desde su llegada al Marsella procedente del United en 2024, el inglés ha marcado 48 goles y dado 17 asistencias en 81 partidos. Gian Piero Gasperini, técnico de la Roma, lo ve como su prioridad ofensiva para formar pareja con Donyell Malen y crear una delantera explosiva en el Estadio Olímpico.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LILLEAFP

    Dificultades económicas y venta de jugadores

    El principal obstáculo es el precio: el Marsella pide unos 50 millones de euros por su delantero estrella, cuyo contrato vence en 2029. Además, el United conserva un porcentaje significativo de cualquier futura venta, por lo que no habrá descuento. Aunque la Roma tiene buena relación con el club francés, la familia Friedkin debe equilibrar las cuentas para afrontar el fichaje. Por eso, los centrocampistas Manu Koné y Matías Soule podrían salir. Su traspaso aportaría el dinero necesario para pagar los 50 millones de euros y cumplir con las normas financieras.

  • El Marsella se queda sin plaza en la Liga de Campeones

    El reciente final de la temporada en Francia es clave en estas negociaciones. El Marsella quedó quinto en la Ligue 1 con 59 puntos y se quedó sin Champions, lo que le supone un fuerte golpe económico. Para equilibrar sus cuentas podría vender a Greenwood, pero la elevada cláusula de reventa que debe al United impide bajar su precio, lo que complica el triángulo de traspasos.

  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-LAZIOAFP

    ¿Y ahora qué?

    El Roma se centra en su decisivo partido en Verona, en la última jornada de la Serie A. Cuarto con 70 puntos, una victoria le aseguraría la Champions. Ese ingreso extra le permitiría negociar por Greenwood y aprovechar los problemas del Marsella en Europa.