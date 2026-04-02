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Por qué el «doble cargo» en la selección estadounidense y el Tottenham nunca fue una opción para Mauricio Pochettino, a pesar de haber admitido que «todo puede pasar»
El Tottenham ha recurrido a De Zerbi en su lucha por evitar el descenso
Con los Spurs sumidos en el peligro de descenso esta temporada, y su permanencia en la Premier League seriamente amenazada, Thomas Frank y el técnico croata Tudor han pasado por el banquillo del equipo. El último en ocupar el puesto solo dirigió siete partidos, en los que solo sumó un punto en la máxima categoría.
Las riendas han pasado ahora a manos del exentrenador del Brighton y del Marsella, Roberto De Zerbi, y el italiano regresa al fútbol inglés con un contrato de cinco años. Si cumple con las expectativas, no habrá ningún puesto que cubrir en el banquillo del Tottenham hasta al menos 2031.
Los Spurs han optado por un nombramiento definitivo, en lugar de seguir con su enfoque provisional inicial, lo que descartó a Pochettino de la carrera. Se podría haber cuestionado —dado que la fase final del Mundial no comenzará hasta mediados de junio— si estaba dispuesto a supervisar los acontecimientos hasta el final de la temporada 2025-26 antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro a largo plazo.
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¿Podría Pochettino haber entrenado al Tottenham y a la selección de fútbol de Estados Unidos?
El exguardameta de la selección estadounidense y del Tottenham, Friedel, no está convencido de que se hubiera considerado seriamente la opción de compartir el puesto. El exguardameta, en declaraciones a GOAL a través de Gambling.com —donde los usuarios pueden encontrar sitios de casino de confianza en el ReinoUnido—, afirmó: «Me habría sorprendido mucho.
«¿Creo que el Tottenham lo querría? ¿Creo que él querría volver al Tottenham? Son dos preguntas para las que creo que la respuesta es sí, porque creo que le gustó hablar con la nueva directiva. Es un tipo inteligente. No va a meterse en una situación en la que no crea que puede tener éxito. Pero es un tipo tan honesto y trabajador que no me lo imagino ni siquiera con una sola persona pensando que está descuidando la selección de EE. UU. antes del Mundial en casa. Simplemente no lo veo haciendo eso.
«Me lo imagino al frente del Tottenham después del Mundial; llega y está totalmente centrado, me lo imagino. De hecho, me quedaría de boca abierta si aceptara un doble cargo».
Pochettino deja la puerta abierta a una segunda etapa en el Tottenham
Pochettino ha reiterado que sigue comprometido con Estados Unidos y ha declarado a los periodistas: «Por el momento, creo que estamos muy, muy concentrados, totalmente centrados aquí en el Mundial. Creo que todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección nacional. Creo que no tiene sentido hablar del futuro en este momento».
Sin embargo, se ha negado a descartar una segunda etapa al frente de los Spurs, afirmando: «Nunca digas nunca. En el fútbol, todo puede pasar».
El argentino añadió: «Con mi vínculo con el Tottenham, es imposible no sentir nada por el Tottenham, por el club, por la gente que trabaja allí y por la afición. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida.
«Por supuesto, ese es mi deseo, y estoy seguro de que se mantendrán en la categoría, gracias a los jugadores. Creo que están los jugadores y, además, es un club con aficionados que lo darán todo para generar la energía necesaria para ganar. Por supuesto, va a ser duro porque la sinergia y la gestión son difíciles.
«Lo que quiero decir es que creo que tendrán la capacidad de ganar, y realmente lo creo, por supuesto. Vamos a estar aquí y toda nuestra atención está puesta en el Mundial, pero si me preguntas por ese club, es un club que me importa mucho y, sin duda, confío en que se mantendrán en la Premier League porque se lo merecen».
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Situación en la Premier League: a quién se enfrentarán los Spurs en el primer partido de De Zerbi como entrenador
El Tottenham ocupa actualmente el puesto 17 en la clasificación de la Premier League, un puesto y un solo punto por encima de la zona de descenso, a falta de siete jornadas para el final. El primer partido de De Zerbi al frente del equipo será el domingo, a domicilio contra el Sunderland.
Pochettino, por su parte, ha visto cómo la selección estadounidense sufría derrotas ante Bélgica y Portugal durante el parón internacional de marzo, lo que le deja con mucho en qué pensar antes de dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores para un gran torneo que arranca el 11 de junio.