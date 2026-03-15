En las últimas horas se ha producido un cambio de entrenador en la Serie B: el Cesena ha destituido a Michele Mignani y, para sorpresa de todos, ha decidido poner al frente del equipo a Ashley Cole. El ex lateral izquierdo inglés, que jugó en Italia con la Roma, debuta en el banquillo de un primer equipo tras haber entrenado al Chelsea Sub-15 y haber formado parte del cuerpo técnico de la selección inglesa Sub-21 y del Everton cuando Frank Lampard era el entrenador (ambos fueron compañeros de equipo en su etapa en el Chelsea). Cole se retiró del fútbol en el verano de 2019, poniendo fin a su carrera en el Derby County tras más de 700 partidos con el Crystal Palace, el Arsenal, el Chelsea, la Roma y el Los Angeles Galaxy.
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Por qué el Cesena ha fichado a Ashley Cole: su trayectoria, los motivos y su debut en la Serie B
¿POR QUÉ EL CESENA HA ELEGIDO A ASHLEY COLE?
La decisión del Cesena de apostar por Ashley Cole está ligada a la voluntad de la propiedad estadounidense de internacionalizar cada vez más el club (encabezado por el californiano Mike Melby), apostando por un entrenador que, a pesar de no haber estado nunca en el banquillo de un primer equipo, cuenta con una larga experiencia internacional como jugador y, además, ha trabajado en cuerpos técnicos de renombre. Cole ha firmado un contrato hasta junio de 2026 con opción de renovación; en su cuerpo técnico estará también Jack Mesure, con quien el inglés trabajó en sus anteriores etapas en el Chelsea, en la selección sub-21 y en el Everton.
EL DEBUT DE COLE CON EL CESENA
El debut de Ashley Cole en el banquillo del Cesena está previsto para el martes 17 de marzo, día en el que los bianconeri jugarán a domicilio en Mantua en la jornada entre semana de la Serie B, la 31.ª jornada del campeonato. Mignani dejó al equipo en octava posición —la última que da acceso a los playoffs— con 40 puntos; a ocho jornadas del final de la temporada, los bianconeri tienen dos puntos de ventaja sobre el Sudtirol. Para el exentrenador fue decisivo el último empate en casa contra el Frosinone, que supuso el séptimo partido sin ganar: durante este periodo, el Cesena sumó tres empates y cuatro derrotas.