Los defensas zurdos de alto nivel son escasos, y eso explica el interés por el joven Coulibaly. A pesar de la lucha del Werder Bremen por evitar el descenso, ha mostrado serenidad, buen manejo de balón y visión de juego que contradicen su edad.

Chelsea, Manchester United y París Saint-Germain figuran en la lista de pretendientes, aunque de momento todo son especulaciones. Con la temporada a punto de acabar, surgen opciones más realistas.

A continuación, Voetbalzone te resume todo lo que necesitas saber sobre un jugador que el próximo verano podría convertirse en uno de los más codiciados del mercado.