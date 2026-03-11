Desde hace algunos años, en el Inter, todo —o casi todo— gira en torno a Calhanoglu. Él más otros diez, y cuando no está disponible (como en el último período), su ausencia se nota bastante. Si se marchara, está claro que los nerazzurri buscarían un sustituto, un centrocampista de su nivel capaz de gestionar el juego y poner orden en el centro del campo: antes de que se lesionara, Nicolò Rovella era una opción atractiva, pero tras una temporada casi siempre en el banquillo, los focos del mercado ya no apuntan al jugador de la Lazio nacido en 2001. en verano se intentó fichar a Manu Koné, de la Roma, y en la lista para el verano está Leon Goretzka, que dejará el Bayern de Múnich a coste cero, y del Brujas puede volver Aleksandar Stankovic, por el que el Inter tiene una cláusula de recompra de 23 millones (que subirá a 25 en el verano de 2027). La solución interna es Piotr Zielinski, pero la sensación es que solo se trata de un parche para esta temporada, cuando Calhanoglu no está disponible.