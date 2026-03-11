Por Pep Guardiola: los responsables del Real Madrid parecen haber tomado una decisión firme ante sus propios aficionados

En el pasado, los aficionados del Real Madrid solían corear cánticos ofensivos contra Pep Guardiola en los partidos contra los equipos del técnico catalán. Sin embargo, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City, que se disputará el miércoles, esto no volverá a suceder, y serán los propios blancos quienes se encarguen de ello.
Según informa el diario español Marca, se habría celebrado una reunión entre un responsable del Real Madrid y representantes de diferentes grupos de aficionados. En ella se habría dejado claro a los seguidores que debían abstenerse de corear cánticos ofensivos contra Guardiola.
El técnico de 55 años es muy impopular entre muchos aficionados del Madrid debido a su anterior etapa como entrenador del archirrival FC Barcelona. Ya en 2025, los cánticos contra Guardiola habían acarreado una multa y la amenaza de una expulsión parcial de los aficionados.
Tras el escándalo del saludo nazi: aficionados del Real Madrid en libertad condicional
Los seguidores del Real Madrid están actualmente en el punto de mira. Durante el partido contra el Benfica, un aficionado realizó varias veces el saludo nazi, lo que provocó un gran escándalo. El hombre fue expulsado inmediatamente del estadio y perdió su carné de socio. No obstante, la UEFA impuso al Real Madrid una multa de 15 000 euros y le impuso un año de libertad condicional. Si se produce otro incidente, los aficionados podrían ser expulsados parcialmente.
En los últimos años, la Liga de Campeones ha sido escenario de repetidos duelos entre el Manchester City y el Real Madrid. En la temporada 2024/25, los madrileños se impusieron en los playoffs y ganaron por 6-3 tras los partidos de ida y vuelta. Un año antes, el City ya había caído ante el Real en cuartos de final. Sin embargo, en la temporada actual, el Manchester City pudo contraatacar, al menos en la fase de liga, y se impuso por 2-1 gracias a los goles de Nico O'Reilly y Erling Haaland.
Real Madrid contra Manchester City: resumen de los partidos de octavos de final
Fecha Inicio Equipo local Equipo visitante 11 de marzo 21:00 Real Madrid Manchester City 17 de marzo 21:00 Manchester City Real Madrid
