Por más de 60 000 euros y con el nombre de un cántico de los aficionados: las estrellas del dardo Luke Littler y Stephen Bunting compran un caballo de carreras

Bunting es un aficionado reconocido a los deportes ecuestres, mientras que Littler acudió al Festival de Cheltenham en marzo con su novia Faith y con los jugadores de dardos Luke Humphries y Nathan Aspinall; se rumorea que ganó dinero apostando allí.

Littler y Bunting, junto al exfutbolista inglés Michael Owen —quien jugó para el Manchester United (Littler) y el Liverpool FC (Bunting)—, son copropietarios del semental de dos años. Según Palmer, Bunting Mental debutará en junio.