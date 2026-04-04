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Por fin llegan buenas noticias al Chelsea: Liam Rosenior confirma que se anunciarán nuevos contratos para los jugadores estrella
Compromiso con el proyecto a largo plazo
En un periodo marcado por el ruido externo y los problemas de disciplina interna, Rosenior ha supuesto un rayo de esperanza para los seguidores del Chelsea. El entrenador ha insinuado claramente que el club está dispuesto a anunciar nuevas condiciones para los miembros clave de la plantilla, reforzando así la estrategia de la propiedad de asegurar el talento mediante contratos de larga duración. Esto supone una distracción vital tras cuatro derrotas consecutivas y fricciones de gran repercusión mediática que han involucrado a jugadores veteranos. La estrategia de fichajes de BlueCo se ha centrado notoriamente en el futuro lejano, con jugadores como Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ya comprometidos hasta 2033.
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Abordar las tensiones entre Cucurella y Fernández
El ambiente en Cobham se ha visto puesto a prueba recientemente después de que Marc Cucurella y Enzo Fernández expresaran abiertamente sus preocupaciones sobre la dirección del club. Fernández fue sancionado con dos partidos de suspensión por el club después de que unos comentarios sobre el Real Madrid pusieran en entredicho su futuro. Sin embargo, Rosenior insiste en que la plantilla sigue remando en la misma dirección a pesar de los contratiempos públicos.
«Marc está totalmente comprometido, quiere quedarse aquí», declaró Rosenior, según recoge The Standard. «Me lo ha dejado muy, muy claro. Las acciones hablan más que las palabras. Veréis el compromiso de los jugadores con la dirección del club y el proyecto». Cuando se le preguntó si ese compromiso se refería a nuevos contratos o simplemente al rendimiento, Rosenior respondió: «Ambas cosas, ambas».
Candidatos para nuevas ampliaciones
Aunque el club aún no ha revelado los nombres concretos de los jugadores que firmarán, las especulaciones van en aumento. Se cree que a Cucurella ya le han ofrecido un nuevo contrato, aunque su actual acuerdo se extiende oficialmente hasta 2028. También existe un gran interés por recompensar aún más a Moisés Caicedo, quien sigue siendo un pilar fundamental del centro del campo a pesar de que su contrato actual se extiende hasta 2031.
Cuando se le preguntó directamente si se anunciarán nuevos contratos en las próximas semanas, Rosenior respondió con un enigmático: «Ya lo veréis».
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¿Y ahora qué?
La noticia llega en un momento crítico para el Chelsea, tras una racha desastrosa de cuatro derrotas consecutivas. Se considera que estabilizar la plantilla fuera del terreno de juego es un requisito imprescindible para mejorar su posición en la liga, en un intento por salvar la temporada nacional y luchar por clasificarse para las competiciones europeas. Los Blues ocupan actualmente el sexto puesto en la clasificación de la Premier League, con 48 puntos en 31 partidos, a seis puntos de los cuatro primeros. Su próximo rival será el Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.