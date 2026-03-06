«Por fin está sucediendo»: Pep Guardiola revela su alivio por Rodri y le preguntan si la estrella del Manchester City está volviendo a su mejor nivel

Tras el empate 2-2 con el Nottingham Forest, en el que Rodri marcó su primer gol en la Premier League en 655 días, Guardiola habló con entusiasmo sobre el progreso del centrocampista. «Por fin está sucediendo lo que queríamos desde hace mucho tiempo, cuando regresó, que no tuviera contratiempos, que tuviera consistencia para jugar, jugar y jugar», dijo el entrenador del City a los periodistas durante una rueda de prensa el viernes.

Sin embargo, Guardiola se apresuró a advertir que gestionar los minutos del español sigue siendo una prioridad durante una agenda tan exigente. Añadió: «Pero ahora jugamos mucho, con largos desplazamientos que implican fatiga: viajar a Madrid, volver, viajar a Londres (para el próximo partido de la Premier League contra el West Ham), cuatro o cinco horas hasta el hotel. Hay que utilizar a toda la plantilla, de lo contrario no será posible jugar por las razones por las que queremos jugar».