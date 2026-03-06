Getty Images Sport
«Por fin está sucediendo»: Pep Guardiola revela su alivio por Rodri y le preguntan si la estrella del Manchester City está volviendo a su mejor nivel
El largo camino de vuelta de Rodri
El camino de Rodri hacia la cima no ha sido nada fácil. Tras sufrir una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, su regreso a la temporada 2025-26 se vio empañado por un nuevo revés físico durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. Durante su ausencia a finales de 2025, Guardiola se vio obligado a recurrir en gran medida a Nico González para llenar el vacío, ya que Rodri luchaba contra problemas recurrentes que hacían que su inclusión en el equipo fuera, en el mejor de los casos, inconsistente.
Guardiola elogia la tan esperada consistencia de Rodri
Tras el empate 2-2 con el Nottingham Forest, en el que Rodri marcó su primer gol en la Premier League en 655 días, Guardiola habló con entusiasmo sobre el progreso del centrocampista. «Por fin está sucediendo lo que queríamos desde hace mucho tiempo, cuando regresó, que no tuviera contratiempos, que tuviera consistencia para jugar, jugar y jugar», dijo el entrenador del City a los periodistas durante una rueda de prensa el viernes.
Sin embargo, Guardiola se apresuró a advertir que gestionar los minutos del español sigue siendo una prioridad durante una agenda tan exigente. Añadió: «Pero ahora jugamos mucho, con largos desplazamientos que implican fatiga: viajar a Madrid, volver, viajar a Londres (para el próximo partido de la Premier League contra el West Ham), cuatro o cinco horas hasta el hotel. Hay que utilizar a toda la plantilla, de lo contrario no será posible jugar por las razones por las que queremos jugar».
Las nubes de la transferencia se ciernen sobre el Etihad
A pesar de las buenas noticias en el campo, el futuro a largo plazo de Rodri sigue siendo un tema importante en Manchester. Con solo 18 meses restantes en su contrato actual y sin una extensión firmada más allá de 2027, la amenaza de una salida es cada vez mayor. Si bien se espera que los directivos del City presionen para que renueve ahora que el jugador ha demostrado su estado físico, los informes sugieren que actualmente no hay negociaciones contractuales entre el club y el jugador de 29 años.
Para avivar el fuego, se ha informado del interés del Real Madrid. Nacido en la capital española, Rodri lleva mucho tiempo vinculado a un posible fichaje por el Santiago Bernabéu. El experto en fichajes Fabrizio Romano ha indicado recientemente que el centrocampista está reflexionando seriamente sobre su futuro como parte de la amplia reconstrucción de la plantilla del City. Si se deja seducir por el Real Madrid, el City podría verse obligado a venderlo este verano para evitar el riesgo de perder a su superestrella de forma gratuita cuando expire su contrato.
Elliot Anderson, candidato a fichar por el City
Guardiola se ha mostrado realista sobre el plazo para la recuperación total de Rodri, admitiendo que es posible que los aficionados no vean la mejor versión del jugador hasta la temporada 2026-27. El desgaste físico de nueve meses de baja no se puede descartar fácilmente. En consecuencia, el club ya está buscando refuerzos en el centro del campo, y se dice que el internacional inglés del Nottingham Forest, Elliot Anderson, encabeza la lista de deseos del City para el verano.
De hecho, algunos informes llegan incluso a sugerir que el fichaje de Anderson por el City ya es prácticamente un hecho, aunque su precio rondaría los 90 millones de libras.
