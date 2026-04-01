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«Por eso estoy en este planeta»: la estrella del Tottenham, Dejan Kulusevski, se compromete a convertir a Suecia en «una de las mejores», mientras el extremo lesionado aspira a estar en forma para el Mundial
Una carrera contra el reloj para Norteamérica
A pesar de no haber ganado ni un solo partido durante la fase de clasificación europea, Suecia desafió todos los pronósticos y se aseguró su plaza en el próximo Mundial al derrotar a Polonia por 3-2 en un dramático partido de la repesca. Mientras la selección celebraba, Kulusevski observaba desde la banda, sin haber jugado ni un solo minuto de fútbol en casi un año. El jugador del Tottenham se ha estado recuperando de una operación de rótula y recientemente se sometió a una pequeña intervención de seguimiento para limpiar su rodilla.
El camino hacia la recuperación ha sido arduo, y el delantero se emocionó visiblemente cuando sus compañeros de equipo se aseguraron su plaza en el Grupo F junto a Túnez, Países Bajos y Japón. Aunque se espera que Alexander Isak, del Liverpool, regrese a tiempo para el torneo, la participación de Kulusevski sigue siendo una incógnita dada la duración de su ausencia.
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Superando las adversidades gracias a la confianza en uno mismo
En declaraciones a Viaplay, el internacional sueco no eludió la realidad de su situación. «Llevo un año sin jugar. Sé cuáles son mis posibilidades», admitió Kulusevski. «Pero si hay una persona en el mundo capaz de lograrlo, apostaría por mí mismo. Y no vamos allí solo para participar. Suecia aspirará a estar entre las mejores».
Su ambición va mucho más allá de simplemente entrar en la convocatoria. El exjugador de la Juventus está decidido a garantizar que Suecia sea respetada en la escena mundial. «Mientras viva, haré todo lo que pueda para que Suecia, cuando salgamos a jugar, no le tenga miedo a nadie. Brasil, Francia, sean quienes sean. Por eso estoy en este planeta. Para dar fe y amor a mi gente», afirmó.
Cómo abordar los contratiempos quirúrgicos recientes
El jugador de 25 años ha aclarado recientemente su estado físico tras los rumores sobre una segunda operación. Explicó que la última intervención fue un paso positivo hacia su salud a largo plazo, y no un indicio de que la recuperación no estuviera yendo bien. Se mantiene optimista y cree que los problemas subyacentes se han resuelto por fin.
«Entiendo que la gente estuviera preocupada, pero en realidad era por una razón equivocada», dijo Kulusevski. «Fue muy positivo someterme a esta pequeña operación y poder identificar el problema. Ahora todo debería estar resuelto. Quizás haya cosas que no se sabrán porque, al fin y al cabo, solo Dios decide y nadie más».
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Suecia se prepara para el escenario mundial
Mientras veía cómo su equipo se clasificaba para su segundo Mundial en los últimos 16 años, era evidente que estaba conteniendo las lágrimas. Mientras Kulusevski se centra en su rehabilitación, la selección sueca se prepara para un difícil partido inaugural contra Túnez el 15 de junio. En su ausencia, jugadores como Anthony Elanga y Viktor Lindelöf han cargado con el peso de las expectativas, pero no hay duda de que un Kulusevski en plena forma transformaría las perspectivas ofensivas del equipo de cara a su viaje a Estados Unidos, Canadá y México.