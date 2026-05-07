Por el fichaje del FC Bayern, Uli Hoeneß y Max Eberl tienen diferencias

Según estas informaciones, el director deportivo Max Eberl está convencido de las cualidades de Eichhorn y apoya su fichaje. Además, el jugador de 16 años encaja en el perfil de fichajes del FCB, que busca reunir a los mejores talentos alemanes.

El jugador aceptaría una cláusula de rescisión de hasta doce millones de euros, lo que simplificaría las negociaciones. Sin embargo, según la revista kicker, el presidente honorario Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, miembros del consejo de administración, se oponen al fichaje.

La prioridad del club es un extremo polivalente que descargue a Harry Kane y Luis Díaz. El objetivo principal es Anthony Gordon, del Newcastle United: ya hubo contactos y se le mostró un borrador de contrato.

La clave será acercar posturas sobre la cláusula de rescisión: Newcastle pide hasta 90 millones de euros, y el Bayern no quiere pagar más de 70.