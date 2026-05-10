Según el periódico portugués «Record», los Magpies siguen a Luis Suárez, del Sporting de Lisboa.
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¡Por 80 millones de euros! Nick Woltemade podría enfrentar una fuerte competencia en el Newcastle United
No es casualidad que el Newcastle busque refuerzos en ataque. Tras una temporada decepcionante que los deja fuera de las competiciones internacionales, el club planea reestructurar la plantilla este verano y, al mismo tiempo, cumplir con las estrictas normas financieras de la Premier League. El primer candidato a salir es Anthony Gordon, vinculado al Bayern de Múnich, cuya venta podría generar ingresos.
También se contemplan las salidas de Bruno Guimaraes y William Osula, cuyos traspasos dejarían importantes ingresos. El campeón alemán también seguiría interesado en este último.
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Woltemade no es titular y rara vez juega en la delantera.
Osula se había ganado la titularidad en el Newcastle, pero, tras los fichajes de Woltemade y Yoane Wissa, se rumorea que ya había acordado su traspaso al Eintracht de Fráncfort este verano. Sin embargo, los Magpies se opusieron y se mantuvieron firmes en que se quedara.
Woltemade, autor de cuatro goles en sus primeros cinco partidos, ha alternado banquillo y once, aunque Eddie Howe suele usarlo como mediocampista cuando el internacional alemán está disponible. El espigado jugador de 1,98 metros, fichado por el VfB Stuttgart por 75 millones de euros, suma 15 participaciones en goles en los 48 partidos que ha disputado hasta la fecha con la camiseta del Newcastle.
Suárez, con cifras increíbles en el Sporting
Suárez, sin parentesco con el uruguayo, vive una temporada impresionante en el Sporting: 35 goles y nueve asistencias en 50 partidos. Se habla de un traspaso de 80 millones, pues su contrato llega hasta 2030.
Además, suena Dominic Solanke, del Tottenham, valorado en 75 millones. Darwin Núñez sería más barato: su contrato con el Al Hilal se ha rescindido, lo que ha alertado al Newcastle para un fichaje gratis este verano.