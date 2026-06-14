«Pónganse a cubierto»: hay una alerta de tornado para la selección inglesa de la Copa del Mundo

Thomas Tuchel y la selección inglesa tuvieron un inicio inquietante en el Medio Oeste el sábado por la noche. Horas después de llegar a Kansas City desde Florida, el equipo debió quedarse en el hotel tras alertas de emergencia en la región.

Tras entrenar bajo un calor agobiante en el Swope Soccer Village, el equipo se vio obligado a permanecer en el hotel cuando se aproximó un fuerte frente tormentoso. Sobre las 20:00 hora local, el Servicio Meteorológico Nacional envió alertas automáticas que advertían de una «tormenta eléctrica severa» y ordenaban buscar refugio en un edificio sólido, lejos de las ventanas, ante vientos de hasta 130 km/h.