Polémica en Francia: se aplaza el partido del PSG debido a los compromisos de los parisinos en la Champions. El Lens: «La Ligue 1 se pliega a los intereses de una parte»

El problema es que el Lens no estaba de acuerdo. El club, que cuenta en sus filas con el ex capitán del Udinese Florian Thauvin, ha publicado un comunicado muy duro:

«El 6 de marzo se fijó el calendario del partido entre el Racing Club de Lens y el París Saint-Germain, estableciendo oficialmente un marco de referencia al que todos debían atenerse. Con espíritu de responsabilidad y moderación, el Racing Club de Lens informó al París Saint-Germain, desde el primer momento, de su intención de no modificar la fecha.

Fiel a su compromiso con la estabilidad deportiva, el club también había optado por abstenerse de cualquier comunicación pública al respecto. Sin embargo, la reciente oleada de declaraciones, intervenciones y diversas propuestas nos ha llevado a romper este silencio. Nos parece que se está extendiendo un sentimiento preocupante: el de un campeonato francés que se ve gradualmente relegado al papel de mera variable para satisfacer los imperativos europeos de determinadas partes. Cambiar la fecha de este partido hoy significaría que el Racing Club de Lens se quedaría sin competiciones durante 15 días, seguidos de partidos cada tres días: un calendario que no se ajusta ni al establecido al inicio de la temporada, ni a los recursos de un club que podría absorber este nuevo tipo de restricción sin consecuencias.

Parecería, pues, que el décimo club más rico de la liga debe adaptarse a las exigencias de los clubes más poderosos, en nombre de intereses que ahora van claramente más allá de la esfera nacional, ya de por sí reducida en las últimas temporadas (la Ligue 1 reducida a 18 equipos, la supresión de la Copa de la Liga). Más allá de este caso concreto, la cuestión que se plantea es más fundamental: la del respeto que se le debe a la propia competición. Es lícito cuestionarse este aspecto cuando, en nuestro propio territorio, la liga parece a veces quedar relegada a un segundo plano frente a otras ambiciones, por muy legítimas que sean. El Racing Club de Lens se mantiene fiel al principio de corrección, claridad de las reglas y respeto hacia todos los participantes. Principios sencillos, para un fútbol francés justo y respetado».