Los rumores en torno a Alessandro Bastoni no dan señales de amainar y no, las especulaciones relacionadas con el ya pasado episodio del Inter-Juventus con Kalulu y las que siguieron sobre su convocatoria con la selección nacional no son las únicas que circulan en torno al central nacido en 1999.





El exjugador de la cantera del Atalanta está, de hecho, constantemente en el punto de mira del mercado, con el Barcelona (y no solo, dados los numerosos intereses de la Premier League) trabajando intensamente para llevarlo a España el próximo verano.





¿Y el Inter? En comparación con hace un año, su inalienabilidad se confirma de palabra, pero no en la realidad de los hechos, ya que, ante la oferta adecuada, también él podría considerarse entre los posibles salientes.



