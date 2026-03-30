«¡Podría romperse una pierna!» - Didier Deschamps se indigna por una entrada al estilo «fútbol americano» sobre Michael Olise durante la victoria de Francia sobre Colombia

El momento más tenso se produjo en los últimos instantes del tiempo de descuento, cuando Olise fue derribado por una entrada a lo largo. Deschamps insistió en que solo los rápidos reflejos del extremo evitaron una baja prolongada. Añadió: «Sobre la entrada a Michael, ¡si no salta, se puede romper la pierna! Estamos en un partido amistoso... la agresividad está bien, sabemos lo que es, pero esto va un poco más allá.

«El partido fue muy agresivo. Lo sabes tan bien como yo: los equipos sudamericanos son así. Saber que no hay VAR ayuda un poco, sobre todo en esa última jugada, la última entrada a Michael Olise... ¡por suerte saltó, si no, solo le habría quedado una pierna!».