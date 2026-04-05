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¿Podría Roberto De Zerbi ser el entrenador del Tottenham en la Championship? Una declaración audaz del nuevo técnico de los Spurs en plena lucha por el descenso de la Premier League
Un compromiso que va más allá de la Premier League
En su primera entrevista para la web oficial delTottenham, De Zerbi lanzó un mensaje desafiante sobre su futuro a largo plazo en el club. Mientras los Spurs se preparan para una desesperada lucha por la permanencia en las últimas siete jornadas de la temporada, el entrenador abordó el peor de los escenarios. A pesar de haber llegado en las circunstancias más difíciles, ha destacado su absoluta lealtad al proyecto, poniendo fin de manera efectiva a cualquier especulación sobre la posibilidad de que activara una cláusula de rescisión. Aclarando las cosas respecto a la posibilidad de descender, ha declarado: «Firmé un contrato de cinco años porque, para mí, es un gran reto y seré el entrenador del Tottenham la próxima temporada, pase lo que pase».
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La identidad táctica sacrificada en aras de los puntos
Aunque es conocido por el estilo intrincado que revolucionó el Brighton & Hove Albion, el nuevo entrenador insiste en que su enfoque estético debe quedar en un segundo plano ante la cruda realidad de la lucha por el descenso. Con un partido crucial en Sunderland a la vuelta de la esquina, el 12 de abril, la atención se ha centrado por completo en los resultados. Admitió que, en estos momentos, la permanencia prevalece sobre la belleza de la construcción del juego. «No es el momento adecuado para hablar de mi filosofía futbolística», explicó. «Estoy aquí ahora, al final de la temporada, porque tenemos que ganar los partidos. En el fútbol, el estilo de juego y la disposición táctica son importantes. Hay una mentalidad y me gustaría ayudar a los jugadores a alcanzar la mejor mentalidad que podamos mostrar».
Construir desde la defensa para sacar el máximo partido al talento
A pesar de su pragmatismo ante la difícil situación actual, el italiano dio algunas pistas sobre cómo espera que funcione su equipo en la transición. Exigiendo un compromiso total en ambos extremos del campo, detalló sus expectativas respecto al ritmo de trabajo colectivo del equipo: «Me encanta mantener la posesión del balón, me encantan las grandes ocasiones de gol, pero al mismo tiempo, me encantan los 11 defensas cuando no tenemos el balón, porque en el fútbol actual tenemos que atacar con 11 jugadores, incluido el portero, y tenemos que defender con 11 jugadores cuando el balón no está en nuestro poder».
Confiando en la capacidad inherente de la plantilla, señaló: «En este momento, no tenemos tiempo para trabajar demasiado en más principios, pero tenemos que saber lo que tenemos que hacer en el campo. Tenemos que tener una buena organización, con el balón y sin él. Tenemos que tener en cuenta las cualidades de los jugadores. Tenemos suerte —yo tengo suerte— porque cuento con grandes jugadores con mucho talento y mi trabajo consiste en ayudarles a demostrar sus cualidades».
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
La realidad de la situación del Tottenham es cruda. El club ocupa el puesto 17.º en la clasificación de la Premier League con 30 puntos, a solo un punto del West Ham United, que se encuentra en la zona de descenso. El mandato de De Zerbi comienza con un desplazamiento a Sunderland el 12 de abril, seguido de un partido en casa contra su antiguo equipo, el Brighton. La recta final incluye partidos que hay que ganar sí o sí contra el colista, el Wolverhampton Wanderers, el 25 de abril, y contra el Leeds United, decimoquinto clasificado, el 11 de mayo. Sin embargo, los Spurs también tendrán que superar difíciles pruebas a domicilio contra el Aston Villa y el Chelsea, dos equipos en racha, antes de concluir su campaña en casa ante el Everton el 24 de mayo. Con su permanencia en la máxima categoría pendiendo de un hilo, cada punto será crucial.