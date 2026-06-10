Getty Images Sport
Traducido por
¿Podría Rio Ngumoha, vinculado al Bayern de Múnich, abandonar el Liverpool tras revelarse su «insatisfacción»?
El Bayern de Múnich se muestra a la defensiva ante el creciente descontento
El Bayern de Múnich quiere fichar a Ngumoha. El club alemán se interesó tras las quejas del jugador por su escaso tiempo de juego la temporada pasada con el exentrenador del Liverpool, Arne Slot, según la BBC Sport.
Aunque los Reds se muestran inflexibles en su decisión de no vender al joven este verano, una nueva oportunidad podría tentarlo si su camino hacia el primer equipo sigue obstaculizado. El Bayern tiene otros candidatos en su lista, pero el potencial explosivo de Ngumoha lo ha situado firmemente en el punto de mira de los ojeadores bávaros, que buscan uno de los jóvenes talentos más prometedores de Inglaterra.
- Getty Images Sport
Oportunidades limitadas en el programa Slot
Ngumoha, con 16 años, marcó en el minuto 100 para darle al Liverpool un 3-2 sobre el Newcastle y convertirse en el goleador más joven del club. Sin embargo, la temporada pasada solo fue titular en diez partidos. Slot y la directiva alegan que lo protegían de las exigencias físicas y mentales de la primera división.
Algunos se preguntan si más minutos le habrían llevado al Mundial. El delantero londinense quiere jugar al máximo nivel y, aunque el club lo protege, él ansía más minutos. El nuevo técnico, Andoni Iraola, podría dárselos, pero los grandes de Europa vigilan. El Liverpool debe demostrar que Anfield sigue siendo el mejor escenario para su crecimiento.
Tuchel, impresionado por la joven estrella
Ngumoha dejará la concentración de Inglaterra esta semana tras impresionar a Tuchel y a sus compañeros. Aunque no está en la lista oficial de 26 para el Mundial, fue nombrado mejor jugador del partido tras salir en la segunda parte y ayudar a ganar 1-0 a Nueva Zelanda el sábado. Tuchel quedó tan impresionado que lo incluyó en el primer amistoso, decisión que la calidad del jugador justificó de inmediato.
La decisión del seleccionador de darle minutos ha llevado a afirmar que Ngumoha debería haber estado en los planes de Tuchel desde antes, ya fuera incluido en la lista definitiva de 26 o como primer candidato a ser convocado en caso de lesión. Como no figuró en la lista inicial de 55, no puede ser convocado como reemplazo por lesión, aunque Tuchel no descartó llamarlo a principios de marzo.
- (C)Getty Images
Un nuevo comienzo con Iraola
Antes de unirse a la gira de pretemporada del club en Estados Unidos, Ngumoha disfrutará de un breve descanso. Si se sentía frustrado por su falta de minutos la temporada pasada, es posible que sus dudas se hayan disipado con la marcha de la leyenda de los Reds, Mohamed Salah, y la llegada del sustituto de Slot, Iraola, conocido por confiar en las promesas, como demuestran casos como los de Eli Junior Kroupi y Dean Huijsen.