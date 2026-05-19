¿Podría Jurrien Timber perderse la final de la Liga de Campeones y el Mundial? Ronald Koeman admite que el pronóstico de la lesión del jugador del Arsenal y de la selección holandesa «no pinta bien»

Timber podría perderse el resto de la temporada tras la preocupante actualización de Koeman, seleccionador de Holanda. El defensa de 24 años sufre una lesión en la ingle que lo mantiene inactivo con el Arsenal en una fase clave.

No juega desde que se retiró cojeando del partido contra el Everton (2-0) el 14 de marzo. Su baja ha obligado a Mikel Arteta a reajustar la defensa en la recta final, con dos citas clave: la Premier League ante el Crystal Palace y la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.