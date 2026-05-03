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«Podría haberme ido hace tres años»: Bruno Fernandes explica por qué rechazó irse del Manchester United, tras ganar la Premier League y la Liga de Campeones
Compromiso en medio del caos
El capitán del United, Fernandes, ha reafirmado su lealtad al club tras los rumores sobre su posible fichaje por la Liga Profesional de Arabia Saudí el verano pasado. A pesar de la mala campaña y de quedarse sin competiciones europeas, el jugador de 31 años sigue siendo clave en el proyecto a largo plazo. Después de más de seis años en Manchester, sigue siendo la principal fuerza creativa de un equipo que lucha por recuperar su estatus entre la élite.
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Una conexión única
En una charla con Gary Neville en Sky Sports, Fernandes afirmó que la satisfacción de triunfar en Old Trafford supera cualquier fichaje. «No es lealtad. Podría haberme ido hace dos, tres o la temporada pasada, pero me encanta estar aquí.
Creo que el éxito aquí es algo que nunca lograría en otro equipo. La alegría que siento y lo que obtengo aquí no lo conseguiría en ningún otro club del mundo.
Sé cuánto lo quieren los aficionados, lo apasionados que son y cuánto esperan ver al club arriba. Estamos en el mismo barco y quiero que avance, no que se estanque.
«Sí, gané la Carabao Cup y la FA Cup, pero lo que el club, los aficionados y yo queremos, aún no lo hemos logrado. Hasta que expire mi contrato, lo seguiré intentando».
En busca de los grandes premios
El centrocampista portugués explicó los «asuntos pendientes» que lo llevaron a quedarse, pese a que el club terminó en su peor posición histórica en la Premier League. Sobre el desafío de recortar distancia con los equipos dominantes de Inglaterra, Fernandes le dijo a Neville: «El club atravesaba un momento difícil porque acabábamos de perder una final europea y habíamos terminado en la posición más baja en la que el United ha quedado jamás en la Premier League.
Hace seis años el club confió en mí y vine para ayudar. Todavía no he cumplido mis sueños aquí. No he conseguido todo lo que quería. Nunca he ocultado que quiero ganar la Premier League y la Champions League con el club. Puede que lo logre, puede que no, pero lo intentaré mientras tenga la oportunidad. Será difícil: hay equipos de primer nivel que llevan años ganando y manteniéndose ahí, y nosotros no».
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Un enfrentamiento decisivo del Liverpool
La determinación del capitán se pondrá a prueba de inmediato, pues el United se prepara para un decisivo partido de la Premier League contra el Liverpool este domingo 3 de mayo. Ganar este histórico duelo es clave para mantener vivas las esperanzas de clasificación a la Liga de Campeones, lo que daría a Fernandes la base que necesita para alcanzar sus ambiciosos objetivos. Tras el peor cierre de temporada en la historia del club, la próxima racha de partidos dirá si sus aspiraciones al título son realistas o un sueño lejano.