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¿Podría el Liverpool vender a Florian Wirtz por 116 millones de libras? Le dicen al mediapunta alemán cuándo surgirán los rumores de traspaso tras tener dificultades para hacerse un hueco en la Premier League
¿Cuántos goles ha marcado Wirtz con el Liverpool?
Wirtz estaba siendo presentado como un talento generacional cuando dejó su país en una operación récord. Se había proclamado campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y se esperaba que irrumpiera con fuerza en el fútbol inglés, dada la capacidad creativa que posee.
Sin embargo, tuvo un inicio lento, ya que el Liverpool arrancó con tropiezos la temporada 2025-26 y nunca llegó a encontrar realmente su ritmo. Wirtz solo logró siete goles y otras tantas asistencias con el Liverpool, cuando se esperaba mucho más de él. Como era inevitable, se han planteado muchas preguntas incómodas sobre su valor para la causa colectiva.
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Cuándo el Liverpool podría abrirse a escuchar ofertas
A pesar de la fuerte inversión realizada por Wirtz, que sigue buscando un chispazo al inicio de la 2026-27, el Liverpool no puede esperar eternamente a que dé el nivel y puede que solo disponga de dos temporadas para ganarse un futuro a largo plazo en Merseyside.
Puede que ni siquiera se le conceda tanto tiempo, ya que Hamann, hablando en asociación con Betinia NJ, dijo a GOAL al ser preguntado por qué necesita Wirtz de la presente campaña y cuándo podrían surgir rumores sobre una salida: «Tiene que empezar a jugar bien. Tiene que empezar a influir en el juego.
«Creo que es un jugador que aparece y desaparece. Probablemente no tiene ese respeto de los otros jugadores que a veces quizá le permita dejar de defender, porque creo que hay que darle ciertas libertades y cierta libertad, que tengas jugadores que recuperen el balón por él. Y a los jugadores no les importa hacerlo si, cuando recibe el balón 10 veces, en seis, siete u ocho de ellas va a pasar algo. Simplemente, no es el caso.
«Ahora está trabajando muy duro hacia atrás. Creo que a veces está haciendo demasiado. Quiere ayudar al equipo porque ve que puede influir en el juego hacia adelante. Así que creo que el equilibrio en su juego ha sido erróneo, pero solo se ganará el respeto de los jugadores cuando empiece a influir en el juego ofensivo. No está ahí para recuperar balones, está ahí para dar goles y marcar goles.
«Creo que quizá hubo un puñado de partidos en los que hizo eso la temporada pasada. Y, sencillamente, no es suficiente. Y, obviamente, todo el mundo habla del aspecto físico de la Premier League. Sí, es más física. Y a algunos de los mejores jugadores les llevó tiempo adaptarse. Creo que [Juan Sebastian] Veron llegó aclamado como el mejor centrocampista. Creo que duró una temporada y volvió a Italia. Así que algunos simplemente no pueden hacerlo o no quieren hacerlo.
«Y, obviamente, cuanto más se alarga esto, porque yo dije los dos o tres primeros meses que había que darle tiempo. Dije que era demasiado bueno para fracasar. Pero una vez que pasó la Navidad, dije: “Ya no creo que vaya a triunfar porque ya es demasiado tiempo. Porque las expectativas no están disminuyendo”.
«Creo que si no empieza a jugar bien, volvió a ser sustituido en el primer partido a los 60 minutos. Creo que si no empieza a influir en los partidos en las próximas tres o cuatro semanas, para cuando llegue ese parón internacional, que este año es más largo, creo que tendremos muchos rumores en la prensa, muchas discusiones sobre si el club debería haberlo fichado, lo cual obviamente llega demasiado tarde porque ya está ahí. Y quizá él piense: “Bueno, quizá esto no es para mí”.
«Creo que pasará algo porque, para un jugador de esa magnitud, de ese estatus, por la cantidad de dinero que costó, sencillamente no es suficiente. Hay que encontrar una solución de alguna manera, quizá incluso en invierno, si las cosas no mejoran».
Mediapunta o extremo: ¿cuál es la mejor posición de Wirtz?
Wirtz ha generado un vivo debate sobre cuál es su mejor posición, ya que sigue sin estar claro si es un mediapunta creador o un delantero que sería más productivo partiendo desde la izquierda y yendo hacia dentro.
Preguntado por su opinión sobre ese debate, Hamann, que ganó la Champions League durante su etapa en Anfield, dijo: «Sé que todo el mundo decía lo bien que lo hace en los entrenamientos y todo eso. Y llega un momento, y creo que ese momento fue el año pasado después de Navidad, en el que alguien debería haber dicho: “escucha, chico, o lo haces o en verano, veremos qué pasa en el Mundial, quizá tengamos que encontrar una solución”. Porque no pueden esperar eternamente.
“Fue fichado para ser el hombre principal. Y yo no lo achacaría a la posición en la que juega por la izquierda. Creo que un año antes, dije en verano que lo ve como un número 10. Pero si tienes a un número 10 que no crea ocasiones o no marca suficientes goles, entonces obviamente tiene que jugar otro, sobre todo con la llegada de [Bradley] Barcola. Es una situación complicada para los jugadores en Inglaterra.”
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Liverpool 2026-27: dos puntos sumados en los partidos iniciales
Wirtz está vinculado a un contrato de larga duración con el Liverpool hasta 2030. Sin embargo, necesitará mejorar rápido, añadiendo más pegada a su juego, para que se respeten esos términos.
El Liverpool, que ahora trabaja bajo las órdenes del técnico español Andoni Iraola, ha empatado 2-2 con Newcastle y Nottingham Forest en sus dos primeros partidos de la temporada 2026-27. Volverá a la acción el viernes con una visita al recién ascendido Ipswich.
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