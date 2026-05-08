¿Podría el Chelsea caer en la misma espiral negativa que el Tottenham? Ruud Gullit explica cómo evitarlo, tomando como ejemplo al PSG

Llega otro entrenador y se siguen haciendo cambios en la plantilla, así que Chelsea debe reconstruirse dentro y fuera del campo y tomar decisiones clave para no repetir los errores del Tottenham.

Al preguntársele si el Chelsea ya cae en esa espiral, el exjugador y exentrenador azul Gullit —en declaraciones a MrRaffle.com— dijo a GOAL: «Espero que no. Quiero que el Chelsea tenga éxito, pero, como repito desde hace dos años, no entiendo su filosofía.

Lo que digo es lo que veo, no tengo información interna. Quizá los propietarios deban explicarlo. Pero la afición quiere títulos y no aceptará menos.

Mira al PSG: combina jóvenes con veteranos; esos referentes guían a los nuevos y así crecen.

Eso es lo que necesita Moisés Caicedo: alguien como Casemiro a su lado que le guíe y le diga: “Tranquilo, hazlo así”. Eso se ve en los entrenamientos».