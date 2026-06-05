Fernandes, cuyo contrato dura hasta 2027 con una opción de prórroga de un año, admitió sentirse infravalorado por el club, que no rendía como se esperaba. Dijo: «Llegué a pensar en marcharme; habría ganado muchos trofeos esa temporada. Pero sentí que el club pensaba: “Si te vas, no pasa nada”. Eso más que dolerme, me entristece, porque soy un jugador al que no tienen nada que reprochar».

Sin embargo, luego se mostró más comprometido ante ESPN: «Mi objetivo siempre ha sido ganar las competiciones más importantes, incluida la Premier League, y sigo soñando con lograrlo».

Por su parte, Berrada admitió que era necesario reconstruir la confianza interna tras los cambios estructurales: «El coste fue muy alto para mucha gente y al club le ha llevado tiempo recuperar esa confianza entre el personal, la dirección y los propietarios. Ahora estamos en una situación mucho mejor y, como muestran los últimos resultados financieros, esas decisiones difíciles han dado sus frutos y han permitido al club avanzar».