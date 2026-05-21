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¿Podrá Ousmane Dembélé volver a hacerlo? La estrella del PSG quiere ganar «muchos más» Balones de Oro y sueña con triunfar en la Liga de Campeones y en el Mundial
Objetivos ambiciosos para el club y la selección
En una entrevista con «Rothen s’enflamme» de RMC, el ídolo del PSG admitió querer seguir ganando los mayores títulos del fútbol. Ya en la cima, Dembélé busca un histórico «triple-doble» para 2026: una segunda Liga de Campeones, otra Copa del Mundo con Francia y un segundo Balón de Oro.
El Balón de Oro de 2025 admitió que, aunque prioriza el éxito colectivo, su ambición personal sigue intacta: «Cuando ganas una vez, quieres ganar muchas más, pero siempre pongo al equipo por delante», afirmó. «Lo más importante es ganar la Liga de Campeones. Además, llevo tiempo queriendo hacer un gran Mundial con Francia. Después ya veremos».
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Dar ejemplo bajo la dirección de Luis Enrique
El resurgimiento de Dembélé en París se debe en gran medida al entrenador del PSG, Luis Enrique. El extremo ha madurado: suma 19 goles y 11 asistencias esta temporada y ya cumple con las tareas defensivas que exige el técnico español. Él atribuye este crecimiento a entender mejor su rol en el equipo.
«En cada balón intento dar lo mejor de mí, mejorar y dar ejemplo», explicó. «Estos dos años me ha funcionado. El entrenador me dijo que tenía un papel importante: ser ejemplo para veteranos y jóvenes. Quiero seguir siendo eficaz en los partidos pequeños y en los grandes».
Un futuro a largo plazo en París
A pesar de los rumores sobre el futuro de las estrellas del Parc des Princes, Dembélé reafirma su compromiso con el campeón de la Ligue 1. Aunque busca nuevos logros personales, se siente cómodo en el proyecto parisino y no planea marcharse pronto.
El francés, con contrato hasta 2028, se siente integrado en la jerarquía del club y en el vestuario. Al desmentir los rumores, afirmó: «Estaré al 100 % la próxima temporada», y destacó su satisfacción con el cuerpo técnico, el presidente y sus compañeros.
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En busca de más títulos
Dembélé admite que su mayor motivación es levantar trofeos. Esa ambición lo ha convertido en uno de los delanteros más peligrosos de Europa en las dos últimas temporadas. Para el exjugador del Barcelona, las estadísticas son solo una consecuencia de su competitividad. «Quiero marcar goles, dar asistencias y ganar títulos», resumió en su entrevista.
El PSG buscará retener el título de la Liga de Campeones ante el Arsenal en la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna.