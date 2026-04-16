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«¡Podemos ganar a CUALQUIERA!» - Harry Kane avisa al PSG antes de las semifinales de la Liga de Campeones
Kane lanza una advertencia al PSG
Harry Kane advirtió al París Saint-Germain, su rival en semifinales de la Liga de Campeones, que el Bayern de Múnich llega en su mejor momento. Tras vencer 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y avanzar con un global de 6-4, el delantero afirmó que el equipo de Vincent Kompany no teme a nadie entre los cuatro finalistas.
Tras el pitido final, Kane subrayó la alta moral del vestuario: «Ganar al Madrid en la fase final de la Champions da mucha confianza. Llevamos todo el año hablando de llegar lejos; ahora es el momento de seguir adelante». Creemos que podemos ganar a cualquiera cuando estamos a nuestro máximo nivel y lo necesitaremos en la siguiente ronda porque el PSG es uno de los mejores equipos de Europa».
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Una noche de récords para el capitán de Inglaterra
Kane vivió una noche histórica: su gol en el vibrante duelo de siete tantos lo convirtió en el primer jugador desde Haaland (2022-23) en llegar a 50 goles en una temporada con un club de las cinco grandes ligas europeas. En plena forma, mantiene vivo el sueño del triplete del Bayern.
Además, el jugador de 32 años se ha convertido en una pesadilla para el gigante español: ha marcado o asistido en sus últimos cinco duelos de Champions contra el Real Madrid. Bajo presión, Kane mantuvo la calma y guió al Bayern a su 22.ª semifinal en la máxima competición europea.
El Real Madrid pierde en Múnich
El partido cambió cuando Eduardo Camavinga fue expulsado por dos faltas. Primero vio la amarilla por una falta sobre Jamal Musiala y, luego, otra por retener el balón y evitar la reanudación rápida. En los minutos finales, la frustración visitante estalló: Arda Güler recibió roja directa por protestar desde el banquillo.
«Hubo decisiones que nos perjudicaron durante todo el partido, pero las reglas son las reglas», dijo Kane sobre la actuación arbitral. «Fue una tarjeta amarilla clara; he recibido un par de ellas en mi carrera que me han afectado. El árbitro tiene que tomar una decisión en esos casos, y hoy nos ha favorecido».
- AFP
El Bayern aspira a un triplete histórico
Tras avanzar a semifinales, el Bayern se centra de nuevo en la liga, a un paso del título. Puede ganar la Bundesliga este fin de semana ante el Stuttgart y, poco después, disputará la semifinal de la DFB-Pokal contra el Bayer Leverkusen.
«Tenemos la oportunidad de ganar la liga este fin de semana, así que esperemos poder conseguirlo y luego nos espera una gran semifinal de copa», añadió Kane. «Hay muchos partidos importantes por delante». Si el gigante alemán mantiene este impulso, Kane podría por fin lograr el gran título europeo que merecen sus extraordinarias estadísticas.