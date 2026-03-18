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«Podemos darles problemas»: Eddie Howe advierte al Barcelona de que el Newcastle United no «se achicará» en el partido decisivo de la Liga de Campeones
Una noche histórica en Cataluña
El Newcastle visita el Camp Nou para disputar lo que Howe describió anteriormente como «el partido más importante de la historia del club». La eliminatoria está muy igualada tras el tenso empate a 1-1 en St James' Park, donde los Magpies estuvieron a segundos de lograr una victoria histórica antes de que un penalti de Lamine Yamal en los últimos minutos salvara al Barcelona. A pesar de la difícil tarea de enfrentarse al Blaugrana en su propio campo —donde los locales se han clasificado en sus últimas diez eliminatorias tras empatar a domicilio—, el Newcastle llega con la moral por las nubes. La victoria por 1-0 sobre el Chelsea del fin de semana, que ha reforzado la confianza del equipo, ha dejado a la plantilla en su mejor forma de la temporada, mientras busca convertirse en el cuarto equipo inglés de la historia en eliminar al Barcelona tras no haber ganado el partido de ida.
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Howe lanza una advertencia a los gigantes
En declaraciones previas al partido de vuelta, Howe destacó que sus jugadores ya están acostumbrados a la presión del fútbol europeo de élite. «No se puede amedrentarse ante la importancia del partido, y no creo que lo hagamos. Contamos con muchos jugadores que ya han disputado numerosos encuentros; nos hemos acostumbrado a ello», afirmó el entrenador.
Después de que un penalti de Yamal en el tiempo añadido les privara de la victoria en St James' Park en el partido de ida, Howe afrontará el partido de vuelta con confianza y afirmó que una victoria sería el mayor triunfo de su carrera: «Probablemente lo sería, sí, pero es irrelevante porque ese es el resultado y estamos en la fase de preparación. Tenemos que asegurarnos de que nuestro plan de juego, la ejecución táctica y el rendimiento individual estén al nivel adecuado. Tenemos otro partido importantísimo este fin de semana [contra el Sunderland], así que no quiero presionar demasiado a los jugadores. Solo quiero que intenten dar lo mejor de sí mismos.
«Tenemos muchísimos internacionales en la plantilla, así que no veo que [la reducción de efectivos] sea un problema. Tenemos suficientes jugadores que pueden causarles problemas. Disfrutaremos del partido, pero solo lo disfrutaremos de verdad si cumplimos. Creo que estamos en una buena posición para hacerlo, y los jugadores probablemente tengan tanta confianza como en cualquier otro momento de la temporada».
Trippier reflexiona sobre una trayectoria extraordinaria
Para Kieran Trippier, este partido supone la culminación de un proyecto de cuatro años desde su llegada procedente del Atlético de Madrid. El veterano defensa, cuyo contrato expira este verano, señaló que una noche de Champions de esta magnitud justifica su decisión de fichar por el club cuando este luchaba por evitar el descenso. «Me criticaron cuando dejé el Atlético; recibí muchas críticas por muchas razones diferentes, pero yo tenía mis motivos y este [partido] lo justifica un poco», dijo el defensa. «No me arrepiento de nada, nunca lo he hecho con ninguna decisión en el fútbol.
«Para ser sincero, nunca pensé que jugaríamos en la Liga de Campeones, y ahora ya hemos estado aquí dos veces. Hemos disputado dos finales de copa. Este es el lugar donde queremos estar. Ha habido muchos momentos especiales. Que hayan acudido diez mil aficionados del Newcastle lo dice todo: nos han apoyado en los momentos difíciles».
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Una doble jornada decisiva para la temporada
El resultado en Barcelona marcará el rumbo de una de las semanas más importantes de la era moderna del Newcastle. Inmediatamente después de este partido decisivo en Europa, los Magpies deben prepararse para un derbi «crucial» del Tyne-Wear contra su rival, el Sunderland, este fin de semana, lo que deja a Howe en la delicada situación de tener que encontrar el equilibrio adecuado en cuanto a la forma física de los jugadores.
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