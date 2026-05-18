¡Poco mejor que los dos años anteriores! El segundo puesto del BVB es un engaño

«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», repitieron los responsables del BVB durante casi once meses. Para contextualizar: el equipo pasó del quinto puesto (2023/24) al cuarto (2024/25), llegó a una final de la Champions y, en la siguiente campaña, a cuartos. En la Copa quedó eliminado en octavos y en la segunda ronda.

Si ampliamos la muestra a las once temporadas desde la era Klopp, el equipo de Kovac ha logrado la tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años, y en ocho de esas once ediciones marcó más goles.

Si ignoramos los dos cursos a los que tanto aluden los directivos, en ocho temporadas el equipo fue subcampeón cinco veces, tercero en dos y cuarto en una. Es el verdadero punto de partida del BVB y el piso mínimo para un club que es el segundo presupuesto de Alemania.