«Pocas veces me he alegrado tanto por la victoria del Bayern de Múnich»: el presidente del BVB, Watzke, está encantado con el triunfo del FCB

A Watzke le han impresionado especialmente las dos convincentes actuaciones contra el Atalanta de Bérgamo en la Liga de Campeones, el equipo que había eliminado al BVB en la fase de play-off. «Pocas veces me he alegrado tanto de la victoria del Bayern de Múnich, porque fue tan clara y contundente. Fue magnífico», declaró en Sky.

Para Watzke, el FCB es «actualmente el mejor equipo de Europa». Esta temporada, el equipo del entrenador Vincent Kompany podría conseguir por tercera vez en la historia del club el codiciado triplete. Mientras que el campeonato está prácticamente asegurado, le esperan el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions y el Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa DFB.