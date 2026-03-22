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Hans Joachim Watzke 2026Getty Images
Tim Ursinus

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«Pocas veces me he alegrado tanto por la victoria del Bayern de Múnich»: el presidente del BVB, Watzke, está encantado con el triunfo del FCB

El FC Bayern de Múnich está haciendo las delicias incluso del presidente del BVB, Hans-Joachim Watzke.

El presidente del Borussia Dortmund elogió al equipo más laureado de Alemania tras la emocionante victoria por 3-2 contra el HSV el sábado.

  • A Watzke le han impresionado especialmente las dos convincentes actuaciones contra el Atalanta de Bérgamo en la Liga de Campeones, el equipo que había eliminado al BVB en la fase de play-off. «Pocas veces me he alegrado tanto de la victoria del Bayern de Múnich, porque fue tan clara y contundente. Fue magnífico», declaró en Sky.

    Para Watzke, el FCB es «actualmente el mejor equipo de Europa». Esta temporada, el equipo del entrenador Vincent Kompany podría conseguir por tercera vez en la historia del club el codiciado triplete. Mientras que el campeonato está prácticamente asegurado, le esperan el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions y el Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa DFB.

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    Watzke: «El Bayern es quien decide si puedes ser campeón de Alemania»

    Sin embargo, la temporada del BVB tiene «una mancha», subrayó Watzke: «No hay que andarse con rodeos. Cualquiera que venga del mundo del fútbol sabe que tuvimos un mal día. Eso nos mató en Bérgamo, sobre todo desde el punto de vista dramático. En la Bundesliga va muy bien. Creo que no habíamos sumado tantos puntos desde 2016. El problema es que el Bayern siempre decide si puedes ser campeón de Alemania o no».

    Con 61 puntos en 27 jornadas, el Borussia ya ha superado la cosecha de la temporada pasada (57) y puede incluso superar la marca de 82 puntos de la temporada 2012 bajo la dirección de Jürgen Klopp. En esta temporada, el segundo puesto parece asegurado. La ventaja sobre sus perseguidores es de once puntos, aunque el VfB Stuttgart aún puede recortar la distancia con respecto al FC Augsburgo el domingo.

  • Los fichajes más caros del BVB

    JugadoresPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroStade Rennes201635,5 millones de euros
    Sébastien HallerDelanteroAjax de Ámsterdam202231 millones de euros
    Mats HummelsDefensaFC Bayern201930,5 millones de euros
    Jobe BellinghamCentrocampistaAFC Sunderland202530,5 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaBirmingham City202030,15 millones de euros
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