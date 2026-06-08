PlayStation y Karim Benzema: Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona y de España, explica por qué lleva una venda en la mano

Yamal se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fútbol mundial, pero muchos aficionados se han preguntado por qué sigue saltando al campo con un grueso vendaje en la mano. En una entrevista en su canal de YouTube, el canterano de La Masía explicó que el vendaje se debe a que, mientras jugaba a videojuegos, golpeó la tele y se hinchó los dedos.

«Me la vendé porque, mientras jugaba a la PlayStation, golpeé la tele y me machaqué los dedos; se me hincharon mucho», admitió Yamal. Luego, contó que, tras bajar la hinchazón, mantuvo el vendaje en homenaje al exdelantero del Real Madrid Karim Benzema. «A partir de ahí, me los vendé, y la venda me sentaba muy bien, como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de las KB9 y simplemente me lo dejé puesto, y creo que queda genial, así que me lo voy a dejar».