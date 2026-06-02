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¿Plan de jubilación? Lionel Messi «jugará todo el tiempo que quiera», asegura el seleccionador argentino, cuya mentalidad mantiene al mejor de la historia de Sudamérica como «el mejor»
Messi decide cuándo retirarse
Mientras Argentina se prepara para defender su título mundial, el seleccionador Scaloni habló del futuro de su capitán. En una entrevista con el Diario Olé, el técnico descartó preocupaciones sobre la retirada de Messi del fútbol internacional.
El veterano delantero aspira a disputar su sexta Copa del Mundo y, según su técnico, decidirá cuándo retirarse. «Jugará hasta que quiera, ya sabemos lo que es y no extraña que busque su sexta Copa», afirmó Scaloni, quien confía en que su estrella tomará la mejor decisión a su tiempo.
- AFP
La mentalidad de élite que impulsa a un campeón
A pesar de haber ganado todos los títulos importantes, incluidos cuatro trofeos internacionales recientes, la exestrella del Barcelona mantiene un gran afán de competición. Scaloni destacó este rasgo psicológico como la razón principal por la que su jugador estrella sigue en la cima. El seleccionador explicó que la frustración del delantero por incidentes menores en los partidos de club refleja el empuje que lo distingue del resto.
«Sigue siendo el mejor porque siempre quiere más y demuestra que quiere más», añadió Scaloni. Esa ambición hace que el delantero del Inter de Miami nunca se conforme y siga exigiendo más a sí mismo y a sus compañeros.
Mantener la forma física con comunicación constante
Ante el formato ampliado del torneo, surgieron dudas sobre cómo Argentina gestionará el tiempo de juego de su estrella. Scaloni aclaró que cualquier decisión sobre el delantero se toma en base al respeto mutuo, no a límites físicos rigurosos. El DT confirmó que cada paso se evalúa en conjunto, reconociendo el valor que aporta el veterano aunque no esté al 100 %.
Scaloni explicó: «Cada decisión que hemos tomado la hemos discutido con él. No sirve de nada que me siente aquí y diga que yo decido: en su caso, y creo que es merecido, siempre hablaré con él y le preguntaré cómo está, y veremos si llegamos a un acuerdo. Así debe ser, porque, repito, aun con dificultades, él nos ha dado mucho; hay momentos en que su presencia, pese a las dificultades, es más valiosa por todo lo que genera».
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¿Qué le depara el futuro a Argentina?
La Albiceleste afina detalles con los amistosos ante Honduras e Islandia. Después, Scaloni y su plantel iniciarán la defensa del título contra Argelia. En la fase de grupos, todos mirarán a su capitán, ansiosos por otro triunfo histórico.