Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Miralem Pjanic RomaGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Pjanic: «La lucha por el Scudetto está abierta. ¿Roma y Juve en la Champions? Es difícil, está el Como. Aquí hay tres talentos bosnios que hay que fichar»

Juventus
Roma
M. Pjanic
Inter Milán
AC Milán
SSC Nápoles
Serie A

En la extensa entrevista concedida por Miralem Pjanic a LaGazzetta dello Sport no solo se habla de Bosnia e Italia, ni se limita al tema del Mundial.


El excentrocampista de la Roma y la Juventus también ha hablado de nuestra liga, de la complicada trayectoria en la Champions de sus dos antiguos equipos y de la lucha por el Scudetto, en la que el Inter es favorito, pero que aún está abierta. Por último, dada su nueva faceta como agente, también ha dado tres consejos para fichajes procedentes de Bosnia.


  • GATTUSO E ITALIA

    «En mi opinión, seguís siendo uno de los equipos más fuertes que hay. Y Rino ha hecho un gran trabajo. La mala suerte fue toparos en la fase de grupos con Noruega, que ha hecho una campaña extraordinaria. Esperamos que el martes sintáis la presión de un posible fracaso: para vosotros no es aceptable quedaros fuera del Mundial tres veces seguidas».

    • Anuncios

  • ESPAÑA, FAVORITA PARA EL MUNDIAL

    «Mi favorita es España, que con Pedri y Yamal tiene muchísima calidad. Está por encima de la media. También tengo en cuenta a Brasil, Argentina y también a Portugal, que puede llegar hasta el final».

  • LUCHA POR EL TÍTULO

    «¿El título? Creo que la competición sigue abierta, aunque el Inter ha conseguido una buena ventaja y puede mantenerla en esta recta final de la temporada»

  • «UNA CHAMPIONS DIFÍCIL PARA LA JUVENTUD Y LA ROMA»

    «¿Al menos uno de los dos, la Juve o la Roma, en la Champions? No es fácil, porque también está el Como, que está en racha. Sin duda, para ambos sería fundamental remontar hasta el cuarto puesto. En el fútbol moderno, la Champions lo mejora todo».

  • TRES TALENTOS QUE MERECE LA PENA FICHAR

    «¿A quién fichar? Ya habéis visto a Alajbegovic, es un jugador nacido en 2007 con un gran futuro. Y no solo porque marque penaltis... También os recomiendo a Dedic, lateral del Benfica, y a Bajraktarevic, extremo derecho zurdo del PSV: es de la generación de 2005. A Muharemovic, en cambio, ya lo conocéis. Y yo también, ya que entrenaba con nosotros en mis últimos meses en la Juve».