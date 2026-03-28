Pjanic: «¿La celebración de Dimarco? No la entiendo; Bosnia les espera e Italia se llevará una sorpresa. En Zenica les daremos una paliza, no será nada agradable para los italianos»

Italia se enfrentará a Bosnia a domicilio en Zenica en la última jornada de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026. El martes, en el Bilino Polje, a partir de las 20:45, habrá unas 9000 personas, pero el ambiente estará que arderá dentro y fuera del estadio, no solo por lo que hay en juego (el ganador se clasifica directamente para el Mundial), sino también por la polémica surgida tras la victoria de Italia contra Irlanda del Norte y por la celebración de Dimarco y otros compañeros captada por las cámaras de la Rai en el momento del penalti decisivo de Bosnia contra Gales.





Miralem Pjanic, excentrocampista bosnio de la Juventus y la Roma, ha vuelto a reiterar lo intensa y difícil que será la gestión emocional del partido para Italia y para los italianos que viajarán a Zenica, en una entrevista concedida a LaGazzetta dello Sport.



