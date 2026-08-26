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«Pies increíbles»: nombran a dos «Invencibles» del Arsenal eclipsados por Thierry Henry y Dennis Bergkamp que habrían sido «super superestrellas» en cualquier otro club
Henry, Vieira y Bergkamp formaron parte de los históricos «Invincibles»
Halls, natural de Islington, se incorporó al célebre sistema de cantera del Arsenal siendo adolescente y mostró el suficiente potencial como para abrirse camino hasta el primer equipo. Participó en tres partidos de la Copa de la Liga, viendo una tarjeta roja en su debut contra el Manchester United en noviembre de 2001, y tuvo la oportunidad de codearse con una colección de leyendas de todos los tiempos.
El delantero francés Henry era claramente la gran referencia en el norte de Londres, con su compatriota Vieira y el neerlandés no volador Bergkamp formando parte de un icónico reparto de apoyo en el que también estaban los internacionales ingleses Ashley Cole y Sol Campbell.
Halls tuvo la oportunidad de trabajar a diario con campeones del mundo e ídolos modernos, mientras el foco más brillante del deporte apuntaba a N5. Ese protagonismo tenía que repartirse, lo que inevitablemente llevó a que algunas individualidades de enorme talento quedaran eclipsadas.
Robert Pires conquistó una corona mundial junto a Henry en 1998, además de ganar dos títulos nacionales y un par de FA Cups con el Arsenal. Es uno de esos jugadores que habrían disfrutado de un reconocimiento aún mayor si su trayectoria hubiera tomado otro camino, y se considera que el mercurial delantero nigeriano Nwankwo Kanu es otro que encaja perfectamente en esa categoría.
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¿Quiénes fueron héroes algo infravalorados del Arsenal durante la era de los ‘Invincibles’?
Preguntado por Pires y otros héroes relativamente poco reconocidos de la era de los ‘Invencibles’, Halls, hablando en exclusiva con GOAL por cortesía de GambleGuru, dijo: «Los aficionados del Arsenal adoran a ese tipo. Pero, como dices, a veces había otros jugadores en ese equipo a los que no se miraba como a esa superestrella. Pero allí había muchísimos jugadores.
«Pires, recuerdo un partido, yo estaba en el banquillo cuando Dennis Bergkamp marcó aquel gol en Newcastle. Y yo era joven, creo que tenía 17 años, y estaba calentando de un lado a otro. Creo que el míster me dijo que calentara sobre el minuto 47. Y me quedé ahí fuera todo el tiempo. No volví al banquillo, simplemente seguí calentando y calentando y calentando porque estaba muy nervioso. Pero, en fin, en ese partido, Pires estuvo increíble. Estuvo muy bien ese día. Y me dejó asombrado su calidad en ese partido. Y, obviamente, Dennis hizo aquello.
«Pero luego, entrenando con él día tras día, estaban jugadores como Kanu. Kanu era de lo mejor que podías ver jamás, sus pies, unos pies increíbles. Fuerte, como para entrar en cualquier equipo. Y con la profundidad que había y la calidad que había, era una locura. De verdad que lo era.
«Pero eran muchos, muchos, muchos jugadores. Incluso en nuestro equipo juvenil, en el equipo reserva, habrían entrado en la mayoría de los equipos del país. En aquel momento, Arsenal y Man United eran probablemente los únicos equipos que jugaban al fútbol. Así que era algo un poco extraño. Sales del Arsenal y es un tipo de fútbol diferente. Pero el talento era una locura».
Las estrellas de la Inglaterra sub-20 que fueron internacionales absolutas y brillaron en la Premier League
Mientras compartía vestuario con Pires y compañía a nivel de clubes, Halls también coincidió a nivel internacional con Peter Crouch, Jay Bothroyd y Joleon Lescott en la selección sub-20 de Inglaterra, y todos ellos acabaron disfrutando de carreras productivas en la Premier League, además de sumar internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra por el camino.
Preguntado por si siempre estuvo claro que llegarían, o si la suerte, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, influye en parte en el camino hacia la cima, Halls añadió: «Absolutamente. Hay suerte, hay momentos, hay lesiones, hay entrenadores a los que les gustas o no les gustas, y a veces te quedas demasiado tiempo en un club cuando no cuentan contigo, no entras. Yo lo hice, sin duda en el Reading. Pero sí, los chicos de Inglaterra, éramos increíbles. Había un talento increíble ahí.
«Creo que siempre hubo un problema con los jugadores con talento en mi época, el de jugar demasiado al fútbol. Queríamos jugar demasiado al fútbol. Y luego, cuando llegas a las ligas y al Championship, quizá a la zona baja de la Premiership, no quieren que juegues al fútbol. Quieren ir sobre seguro. Quieren ganar partidos.
«Cuando te abres ante los equipos grandes, lo vas a pagar. Así que existía esa idea de que, cuando dejábamos nuestros grandes clubes para ir a esos clubes más pequeños o al Championship, intentábamos jugar demasiado. Y eso fue en nuestra contra. Creo que muchos jugadores eran así.
«Así que definitivamente fue un poco en mi contra porque no cambiaba de idea. El Arsenal me enseñó a jugar al fútbol de la manera correcta. Y yo no cambiaba de idea, aunque el entrenador me decía: “escucha, manda una al córner”. Yo estaba en plan: “no, no es así como me enseñaron, me enseñaron a jugar de esta manera y de aquella, y voy a hacerlo pase lo que pase”. Así que a veces eso va en tu contra».
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Halls, canterano del Arsenal, se pasó a la industria del modelaje
La carrera de Halls como jugador llegó a su fin en 2012 por culpa de una lesión, tras una etapa en el Wycombe. Disputó un partido en la Premier League con el Reading y brilló en la Championship con el Stoke, el Preston, el Crystal Palace y el Sheffield United, además de pasar también por el Brentford y el Aldershot.
Tras colgar las botas, dio el salto al mundo del modelaje, y el ahora exjugador de 44 años volvió a saborear la vida de alto nivel que ya había disfrutado cuando tenía como compañeros de equipo a Henry, Pires, Bergkamp y Vieira en el Arsenal.
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