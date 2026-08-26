«Pies increíbles»: nombran a dos «Invencibles» del Arsenal eclipsados por Thierry Henry y Dennis Bergkamp que habrían sido «super superestrellas» en cualquier otro club

Halls, natural de Islington, se incorporó al célebre sistema de cantera del Arsenal siendo adolescente y mostró el suficiente potencial como para abrirse camino hasta el primer equipo. Participó en tres partidos de la Copa de la Liga, viendo una tarjeta roja en su debut contra el Manchester United en noviembre de 2001, y tuvo la oportunidad de codearse con una colección de leyendas de todos los tiempos.

El delantero francés Henry era claramente la gran referencia en el norte de Londres, con su compatriota Vieira y el neerlandés no volador Bergkamp formando parte de un icónico reparto de apoyo en el que también estaban los internacionales ingleses Ashley Cole y Sol Campbell.

Halls tuvo la oportunidad de trabajar a diario con campeones del mundo e ídolos modernos, mientras el foco más brillante del deporte apuntaba a N5. Ese protagonismo tenía que repartirse, lo que inevitablemente llevó a que algunas individualidades de enorme talento quedaran eclipsadas.

Robert Pires conquistó una corona mundial junto a Henry en 1998, además de ganar dos títulos nacionales y un par de FA Cups con el Arsenal. Es uno de esos jugadores que habrían disfrutado de un reconocimiento aún mayor si su trayectoria hubiera tomado otro camino, y se considera que el mercurial delantero nigeriano Nwankwo Kanu es otro que encaja perfectamente en esa categoría.