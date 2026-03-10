Goal.com
Piero Hincapie ya es un héroe de culto del Arsenal, así que, ¿qué papel desempeñará Myles Lewis-Skelly en el futuro de los Gunners?

El Arsenal salió de la ventana de fichajes del verano de 2025 como uno de los ganadores. No rivalizó con el Liverpool, actual campeón de la Premier League, en cuanto a la incorporación de estrellas, pero reforzó su plantilla con jugadores de suficiente calidad como para no verse tan afectado si sufría otra crisis de lesiones esta temporada. Su campaña 2024-25 se vio truncada en gran parte debido a la pérdida de talento más allá de su once titular.

Al entrar en la última semana del mercado, parecía que el Arsenal había cerrado sus operaciones. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres y Eberechi Eze llegaron por un total de 250 millones de libras (334 millones de dólares) antes de los complementos. Pero, con la fecha límite cada vez más cerca, el nuevo director deportivo, Andrea Berta, y el entrenador, Mikel Arteta, tenían otro objetivo en mente.

Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, capaz de jugar como central, lateral izquierdo e incluso lateral, estuvo vinculado fugazmente con el Tottenham, mientras que también se había sugerido el interés del Liverpool y el Atlético de Madrid en un pasado no muy lejano. El Arsenal, consciente de que aún necesitaba más profundidad en defensa, se lanzó al ruedo y acordó un contrato de cesión con opción de compra.

Ahora, en vísperas del encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones entre los Gunners y el Leverkusen, se informa de que el Arsenal activará la cláusula de compra de 45 millones de libras (60 millones de dólares) del contrato del internacional ecuatoriano. Todas las partes directamente implicadas en la transacción saldrán ganando, pero ¿qué pasará con aquellos que se han visto afectados negativamente, concretamente el canterano y favorito de la afición Myles Lewis-Skelly?

    Fuga

    La crisis de lesiones del Arsenal en la temporada 2024-25 hizo que la temporada fuera prácticamente un desastre. Los Gunners aún así terminaron segundos en la Premier League y llegaron a las semifinales de la Champions League por primera vez desde 2009, pero eso fue todo lo que pudieron celebrar desde el punto de vista del equipo.

    Sin embargo, en cuanto al personal, la aparición de Lewis-Skelly como jugador del primer equipo fue un gran éxito. Se convirtió en una especie de héroe entre los aficionados del Arsenal por recibir una tarjeta amarilla antes incluso de saltar al campo en su debut, en el empate 2-2 ante el Manchester City, tras supuestamente haberle pasado un mensaje al portero David Raya para que perdiera tiempo. Esto llevó a Erling Haaland a preguntar quién era ese adolescente.

    En diciembre de 2024, Lewis-Skelly había pasado de ser suplente a titular en el lateral izquierdo. El fichaje de verano, Riccardo Calafiori, no conseguía mantenerse en forma y Arteta se había cansado de Oleksandr Zinchenko, que tampoco era una apuesta segura en cuanto a su estado físico. Lewis-Skelly se convirtió en un pilar del equipo y acabó disputando 39 partidos en su primer año como jugador senior.

    También hubo algunos momentos memorables a lo largo del camino. En el partido de vuelta contra el City, una contundente goleada por 5-1, Lewis-Skelly imitó la celebración zen de Haaland, mientras que fue uno de los mejores jugadores de ambos equipos en los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el Arsenal eliminó al Real Madrid. Entró rápidamente en la selección inglesa, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en su debut con los Tres Leones.

    Jerarquía descendente

    La historia de Lewis-Skelly en la temporada 2025-26 no ha sido tan exitosa. Solo ha sido titular en dos partidos de la Premier League —y solo ha jugado 33 minutos en 2026—, ya que se le ha utilizado principalmente en las otras tres competiciones del Arsenal.

    Arteta pasó la primera mitad de la temporada utilizando a Calafiori como su lateral izquierdo titular, que era el plan para 2024-25 antes de que se viera apartado por varias lesiones.

    «Ha sido muy estable, con grandes actuaciones. También contribuye mucho a nuestro juego defensivo. Nos aporta mucho en ataque con su posición y su peligro. Sigue creando caos en la defensa rival», dijo Arteta sobre Calafiori en noviembre.

    Pero el italiano ha vuelto a entrar y salir de la enfermería en los últimos meses, lo que ha vuelto a dejar vacante el puesto de lateral izquierdo. Esta vez, Hincapie ha sido el elegido.

    «Extremadamente dominante»

    Quienes tienen aficionados del Arsenal en sus vidas sabrán que Hincapie ha estado en buena forma últimamente por la forma en que se le ha descrito. Muchos han afirmado que el ecuatoriano «tiene ese instinto de perro», otros han decretado que «está estúpidamente concentrado, porque a veces es estúpido, pero siempre está concentrado», y así sucesivamente. Ya te haces una idea.

    La cuestión es que Hincapie ha personificado a la nueva generación de jugadores del Arsenal en la era Arteta, que combina la habilidad técnica y la agresividad física con una gran fortaleza mental.

    «[Ha tenido] un poco más de tiempo con el equipo. Una serie de partidos en los que, probablemente, físicamente, está en una situación mucho mejor. Ha sido extremadamente dominante en todas las acciones defensivas», dijo recientemente Arteta sobre Hincapie.

    «Entiende mucho mejor lo que queremos en la parte ofensiva, todas las jugadas a balón parado, todos los aspectos relacionados con el modelo de juego que tenemos. Es muy querido entre los jugadores, se nota por la forma en que interactúan y reaccionan con él. Estoy muy contento de que lo esté demostrando».

    Momento de círculo completo

    Debido a que la UEFA tiene normas más flexibles sobre los jugadores cedidos que juegan contra sus clubes de origen, Hincapie podrá enfrentarse al Leverkusen el miércoles. Será su primer regreso al BayArena, donde ayudó al Leverkusen a ganar su primer título de la Bundesliga en 2024, y la ocasión promete ser muy emotiva.

    «Mi etapa en el Bayer 04 me ha aportado mucho, no solo como futbolista. En Leverkusen gané confianza y madurez, y aquí aprendí lo que se puede conseguir con trabajo duro y compromiso», declaró Hincapie al marcharse el verano pasado. «Nunca olvidaré el apoyo de todo el personal y los aficionados del Bayer 04, y le deseo al club lo mejor para que siga teniendo éxito en el futuro».

    Por su parte, el director deportivo Simon Rolfes elogió a Hincapie como jugador y persona que Leverkusen debe admirar por todo lo que ha hecho y lo que representa.

    «Piero Hincapie es un ejemplo perfecto de nuestro concepto de desarrollar a jóvenes jugadores con un talento excepcional para convertirlos en profesionales con los que podamos alcanzar nuestros propios objetivos, al tiempo que los consolidamos en la cima del mundo a nivel de club y de selección nacional», declaró Rolfes. «También hemos seguido con éxito este camino con Piero, que ahora quiere demostrar su valía en un entorno diferente. En vista de la excepcionalmente buena etapa que hemos pasado juntos en Leverkusen, le deseamos lo mejor para el futuro con gran pesar».

    «Hay que rendir a nivel de club».

    Mientras Hincapie se prepara para recibir los numerosos homenajes de su club natal, debe de ser un momento extraño para Lewis-Skelly. El equipo de su infancia podría ganar el cuádruple, pero él ha tenido muy poca influencia en su campaña hasta ahora. A tres meses del Mundial, sus esperanzas de entrar en la selección inglesa se desvanecen rápidamente, solo un año después de emerger como una posible pieza clave para los Tres Leones.

    Thomas Tuchel envió una advertencia pública a Lewis-Skelly el pasado mes de octubre, un mes antes de que fuera descartado de la selección inglesa: «Ser un buen ciudadano en la concentración no será suficiente a lo largo de un año. Era un jugador muy bueno en la concentración, un muy buen compañero de equipo en la concentración. Pero ser un buen compañero de equipo en la concentración puede no ser suficiente para quedarse todo el año con nosotros. Hay que rendir a nivel de club de forma regular.

    En la última concentración se ganó el reconocimiento, y yo estaba convencido de que teníamos que cuidar de él y nominarlo porque habíamos acelerado su carrera. Era nuestra responsabilidad después de haberlo convocado la temporada pasada. Así que nos mantenemos fieles a ello. Ahora formaba parte de una concentración muy exitosa, por lo que obtiene la recompensa por ello. Pero si recuerdas, no formaba parte de la plantilla de 20 jugadores en el partido de Serbia.

    Aun así, su comportamiento fue excepcional, aunque no formara parte de la plantilla. Su entrenamiento, su actitud, su forma de animar y apoyar a los chicos en el campo fue excepcional y del más alto nivel. Es uno de los jugadores que se beneficia de esta decisión, de mantener la misma plantilla, pero su rendimiento [en el Arsenal] será un factor clave en el próximo mes. También se beneficia de la proximidad de las concentraciones y de que [la última] fue hace tres semanas».

    Después de que Tuchel lo dejara fuera, Arteta le ofreció un mensaje de apoyo. «Si nos fijamos en su edad y en lo que ya ha conseguido, es simplemente extraordinario. Así que no te fijes en el único momento [malo] que te está pasando, porque quizá ocurra por una buena razón y hoy no puedas verlo», dijo, antes de limitar aún más los minutos de Lewis-Skelly.

    ¿Todavía hay esperanza?

    Quizás el mensaje implícito de Arteta es que Lewis-Skelly no debería sentir la presión de tener que jugar tan a menudo como lo hizo en su temporada de debut. Quizás eso fue algo excepcional debido a la gravedad de las lesiones que sufrió el Arsenal. Quizás la visión a largo plazo es que el desarrollo no es lineal y que Lewis-Skelly tiene mucho tiempo para jugar, especialmente en un club como el Arsenal, que se enorgullece de utilizar talentos locales de élite.

    A principios de esta temporada, se informó de que Lewis-Skelly estaba trabajando estrechamente con el entrenador asistente Gabriel Heinze, que fue lateral izquierdo de Argentina y del Manchester United, en diferentes aspectos de su juego, incluyendo los centros y la mejor manera de entrar en las zonas de ataque. Sin embargo, hay otro posible punto de entrada para él de vuelta al equipo.

    Lewis-Skelly, formado en la cantera del Arsenal, era un centrocampista dinámico. Le gustaba regatear a los rivales y avanzar con el balón por su cuenta siempre que la oportunidad lo permitía. En la actual plantilla senior, Zubimendi (primero) y Declan Rice (tercero) se encuentran entre los tres jugadores del Arsenal que más minutos han jugado esta temporada, superando ya los 3.000. Una visión más optimista es que necesitan un descanso, mientras que los pesimistas dirían que son los jugadores con mayor riesgo de sufrir lesiones graves. En cualquier caso, es una vía que podría abrirse para Lewis-Skelly.

    Como no cumplirá 20 años hasta septiembre, el tiempo juega a favor de Lewis-Skelly. Es demasiado pronto para que se preocupe, aunque eso signifique perderse la selección para el Mundial de este verano. Habrá más oportunidades de representar a Inglaterra, por lo que no debería ser su principal preocupación en este momento de su joven carrera.

    No hay ninguna razón por la que Lewis-Skelly y Hincapie no puedan coexistir en la misma plantilla del Arsenal o incluso en la misma alineación. Juntos pueden hacer historia.

