Piero Hincapié hace unas declaraciones sobre la lucha por el título de la Premier League antes de la final de la Carabao Cup contra el Manchester City

El equipo de Mikel Arteta llega a Wembley con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City en lo más alto de la Premier League. Aunque los expertos sugieren que una victoria el domingo podría suponer un duro golpe psicológico para sus rivales más directos, el ambiente dentro del Arsenal sigue siendo estrictamente profesional.

El club del norte de Londres se encuentra actualmente en plena lucha por conseguir cuatro títulos históricos. Su impulso se vio reforzado el martes por la noche tras una contundente victoria por 2-0 sobre el Bayer Leverkusen, que les aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un resultado global de 3-1.