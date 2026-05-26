La etapa de Neville en el Portland Timbers terminó tras perder 3-1 ante San José Earthquakes. El resultado dejó al equipo en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, a ocho puntos de la clasificación directa a los play-offs de la MLS. El club confirmó el lunes su salida de mutuo acuerdo.

La decisión llega en un momento clave, antes del parón por el Mundial, cuando el equipo busca reactivar su campaña. Neville, que llegó en 2023 tras dejar el Inter de Miami, no logró que el conjunto mantuviera la regularidad ni resolviera sus problemas defensivos a pesar de contar con una plantilla de calidad.