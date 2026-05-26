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Phil Neville ha sido destituido por los Portland Timbers tras un comunicado de la MLS que lo califica de «muy por debajo de las expectativas»
La presión pasa factura tras la mala racha en la MLS
La etapa de Neville en el Portland Timbers terminó tras perder 3-1 ante San José Earthquakes. El resultado dejó al equipo en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste, a ocho puntos de la clasificación directa a los play-offs de la MLS. El club confirmó el lunes su salida de mutuo acuerdo.
La decisión llega en un momento clave, antes del parón por el Mundial, cuando el equipo busca reactivar su campaña. Neville, que llegó en 2023 tras dejar el Inter de Miami, no logró que el conjunto mantuviera la regularidad ni resolviera sus problemas defensivos a pesar de contar con una plantilla de calidad.
El Portland explica los motivos del cambio de entrenador
El director general de los Timbers, Ned Grabavoy, admitió que el club no había logrado los avances esperados bajo la dirección de Neville.
«Agradecemos el compromiso y el esfuerzo de Phil durante su etapa en el Portland Timbers», declaró Grabavoy en la web oficial del club. «Phil aportó entusiasmo y pasión al cargo, y fue un placer trabajar con él. Le deseamos lo mejor en su próxima etapa.
«Durante esta pretemporada mantuvimos conversaciones en profundidad sobre las áreas en las que debíamos crecer y mejorar. En última instancia, no hemos visto el progreso que necesitábamos y, lo que es más importante, los resultados han quedado muy por debajo de las expectativas».
Otro revés en la carrera de Neville como entrenador
Neville vivió en Portland una temporada con récord de goles y dos play-offs, logros ensombrecidos por eliminaciones tempranas e irregularidad. Reconoció que los resultados no fueron suficientes.
«En este deporte solo importan los resultados, y los nuestros no han estado a la altura de las expectativas del club», admitió. «A la Timbers Army: vosotros me inspirasteis a buscar el éxito aquí. Seguid apoyando a los jugadores y al club. Os echaré de menos a todos».
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Portland inicia la búsqueda de un nuevo rumbo
El Portland busca un nuevo entrenador que refuerce la defensa y reactive las aspiraciones de play-off. Con el parón de la MLS próximo, la directiva de los Timbers puede reorganizarse antes de la segunda mitad de la temporada.
Neville, mientras tanto, regresa al mercado tras otro revés como entrenador. Su prestigio como exjugador permanece intacto, pero encontrar otro banquillo de primer nivel podría ser difícil tras sus decepcionantes pasos por la MLS.