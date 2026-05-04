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¡Phil Foden y Morgan Gibbs-White se quedan fuera! Una leyenda de Inglaterra elige a los tres ‘10’ que llevaría al Mundial 2026, en plena pugna por la creación
Fecha límite para que Tuchel anuncie la lista de 26 convocados al Mundial.
Inglaterra ya terminó su preparación previa al torneo —tras una fase de clasificación impecable— y Tuchel debe anunciar la lista de 26 jugadores antes del 30 de mayo.
Hay muchos puestos en juego, pero la lucha por algunas posiciones es más reñida que por otras, sobre todo en la abundante cantera de talento que compite por el puesto de número 10.
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Bellingham podría retrasarse más detrás del número 10
A pesar de algunas dudas sobre su relación con Tuchel, se espera que el «galáctico» del Real Madrid, Jude Bellingham, sea el elegido. Se le ve más como un ‘8’ capaz de impulsar a los Tres Leones desde el centro del campo.
En ataque, Eberechi Eze ha recuperado su chispa en el Arsenal, mientras Foden, antes fijo, lucha por la titularidad y su nivel en la pelea del Manchester City por la Premier.
Gibbs-White ha marcado varios goles con el Nottingham Forest, pero Waddle opina que su repunte llega demasiado tarde para desplazar a jugadores más consolidados.
¿A qué números 10 elegirá Inglaterra si tres de ellos pasan el corte?
Waddle, que jugó 62 partidos con Inglaterra y habló en nombre de Genting Casino —un casino en línea de primera categoría con una tragaperras de fútbol—, respondió a GOAL al ser preguntado a quién elegiría en una decisión difícil: «Para mí, Rogers ha sido el más regular. Lo he visto muchas veces: es ágil, fuerte y está lleno de confianza ahora. No sé si sus piernas aguantarán, ha jugado mucho y podría llegar cansado al Mundial.
«Palmer no vive su mejor momento con el Chelsea, ha sido irregular tras un buen inicio y una lesión.
Me gusta Eze en el Arsenal, aunque no recibe suficientes minutos. Admiro su técnica y su visión de juego.
Bellingham, para mí, puede actuar de centrocampista; tiene la energía para ello, no lo pondría de 10. Sabe marcar, llega al área y cubre mucho terreno. Es sencillo: recibe, pasa y corre.
En creatividad me quedo con Rogers, Palmer y Eze. Phil Foden, lamentablemente, ha perdido frescura: sea por energía o lesiones, no es el mismo de antes.
Leí que quizá ni esté en el avión y creo que es probable. No ha jugado bien con el City; ha tenido buenos momentos, pero ahora hay otros por delante para esa camiseta 10».
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Inglaterra busca poner fin a 60 años de sufrimiento en el Mundial de 2026
Tuchel suele confiar en jugadores experimentados, lo que favorece a Foden. Si cierra la temporada con títulos, justificará su convocatoria para el Mundial.
La convocatoria de Eze sería sorpresiva por la competencia, pero los comodines siempre suman y las lesiones de última hora pueden abrirle puerta. Tuchel busca un plantel que, según él, termine con 60 años de frustraciones internacionales.