Phil Foden, «un jugador de gran calidad», según Pep Guardiola, quien afirma que el Manchester City necesitaba el talento del mediapunta para lograr una victoria crucial contra el Crystal Palace

La victoria mantiene al City en la lucha, pero aún depende de que el Arsenal tropiece. Los Gunners tienen dos puntos de ventaja a falta de dos jornadas, así que el City debe ganar y esperar. Guardiola fue realista: el impulso está del lado del equipo de Mikel Arteta.

«Depende de ellos [Arsenal]. Si ganan los dos partidos, no hay nada que hacer. Solo podemos estar ahí por si fallan. Los dos últimos partidos son difíciles», admitió Guardiola. También reconoció el reto de superar a equipos defensivos: «Jugar siempre contra diez hombres y un bloque bajo no es fácil, pero trabajo desde el primer día en cómo atacar esos bloques. Debo estar en el lugar correcto y olvidarme. Los grandes equipos y los jugadores de élite marcan la diferencia; un futbolista como Phil hoy lo demuestra, o [Rayan] Cherki en el último partido: no hay más secreto».