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Phil Foden decide su futuro en el Manchester City, aunque varios clubes de la Premier League y del extranjero lo vigilan para ficharlo
El Cityzens se asegura a su estrella hasta 2030
El City está a punto de cerrar un nuevo contrato a largo plazo con Foden, lo que frustra las esperanzas de varios grandes de la Premier y de Europa que seguían su situación. El actual contrato del jugador de 25 años entraba en su último año, lo que daba a los rivales una oportunidad de ficharlo.
El jugador, nacido en Stockport, se mantiene firme en su deseo de seguir creciendo en el City.
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El bajón de forma pone en alerta máxima a los rivales en el mercado de fichajes
La incertidumbre sobre el futuro de Foden aumentó tras una racha de malos resultados en la temporada 2025-26. El centrocampista creativo solo ha participado en un gol en sus últimos 25 partidos, su último tanto fue contra el Crystal Palace a mediados de diciembre, lo que llevó a algunos a especular con un posible cambio de aires.
«Si hubiera señales de que Foden no quiere renovar con el City, varios clubes nacionales e internacionales estarían interesados en él», explica Football Insider. «Se da por hecho que ambas partes quieren seguir juntas: Foden es un chico del City de los pies a la cabeza».
Guardiola sigue confiando en el canterano
A pesar de su ligero bajón en las estadísticas, Pep Guardiola y su cuerpo técnico siguen convencidos de que Foden es clave para el futuro del City. Con la posible salida de veteranos como Bernardo Silva y John Stones este verano, retenerlo es prioritario para garantizar la continuidad del equipo.
Football Insider añadió: «Quizá su rendimiento haya bajado algo este curso, pero el City le respalda y le ve clave en el futuro; por eso le ofrecerá un contrato hasta 2030 con opción a un año más. Tiene un papel importante que desempeñar en el City y al club le habría repugnado ver cómo uno de los productos de su propia cantera se marchaba a otro club, así que ahora estarán contentos de haber acordado este nuevo contrato en principio».
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El futuro de Rodri sigue siendo incierto
El futuro de Foden está claro, pero no el del pivote Rodri. El Balón de Oro 2024 apenas jugó 16 partidos de la Premier por lesiones y le queda un año de contrato. Crecientes rumores lo incluyen en una posible reestructuración del medio campo tras la salida de Silva. Rodri ha reconocido su admiración por ciertos proyectos y admitió que no rechazaría una oferta del Real Madrid. Como las negociaciones para su renovación aún no han empezado, el City podría perder a su director de juego justo cuando celebra la extensión de Foden.